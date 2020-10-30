BBP Sivas il başkanlığından Azerbaycan'a destek
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BBP Sivas il başkanlığından Azerbaycan'a destek

30.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:14
BBP Sivas il başkanlığından Azerbaycan'a destek

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, yaptığı basın açıklamasıyla Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, yaptığı basın açıklamasıyla Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut da yaptığı basın açıklamasıyla Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

BBP Sivas İl Başkanı Bulut, Karabağ'ın tekrar Azerbaycan Devleti'nin kontrolüne girmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Bu haftaki konunuz Can Azerbaycan'ın vermiş olduğu haklı mücadeleyle ilgili olacaktır. Tek millet, iki Devlet dediğimiz aslında tek millet, tek Devlet diyebileceğimiz günlerinde yakında olduğu Azerbaycan Türklerinin, Karabağ'da ki şanlı mücadelesine son günlerde tanıklık etmekteyiz. Küresel güçlerin beslemesi Ermenistan 90'lı yılların başında Karabağ'ı işgal etmişti. Karabağ'ın yeniden Azerbaycan yönetimine girmesi Türk milleti adına, ülkemizde yaşayan 80 Milyon insanımız adına Büyük Birlik Partisi'nin en büyük isteği ve en büyük arzularından birisidir. Dolayısıyla, Azerbaycan'ın bu şanlı mücadelesinde ordusunun, Devletinin yanındayız. Dualarımız, cephede savaşan Azerbaycan askerleriyle birliktedir. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun. Bu süreçte ancak ve ancak tarihinde çocukları ve bebekleri öldürebilen katliamlarla ismi anılan Ermenistan, ateşkes istemesine rağmen bir yandan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu mücadele de hayatını kaybeden askerlerimize ve sivillerimize rabbimden rahmet diliyoruz. Ermenistan'ın dün Karabağ'ı işgal etmesi ne kadar haksızsa bu günde yaptıkları o kadar haksız. En kısa zamanda Azerbaycan ulusunun Karabağ topraklarını vatan edeceğine inanıyoruz. Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan halkına buradan selamlarımızı gönderiyoruz, dualarımız onlarla" dedi. - SİVAS

BBP Sivas il başkanlığından Azerbaycan'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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