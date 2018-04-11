BBP Sivas İl Başkanı Bulut: Takipsizliğin Kaldırılması Bizi Memnun Etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheler üzerine takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, "İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk Devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum" dedi.

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ana dosya' diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini söyledi. Bulut, "Türk adaletinden bundan sonra beklediğimiz helikopterin düşürüldüğü bölgedeki köylüleri kimin ya da kimlerin tehdit ettiğinin belirlenmesi, cenazelerin kaldırılmadan önce olay yerine savcıların neden intikal ettirilmediği, helikopter üzerindeki cihazların neden söküldüğü, helikopterin düşme anında jetlerin orada bulunma nedenleri, İsmail Güneş'in çenesi kırık vaziyette saatlerce telefonda nasıl görüşme yapabildiği, bölgede uçan jetlerin pilotlarının Suriye'de düşen pilotlar olup olmadığı, radar kayıtlarının yaklaşık 4 dakikalık görüntülerinin neden gizlendiği, kaza kırım ekibinin soruşturma kapsamına alınması, arama kurtarma ekibine verilen bilgilerin yanlışlığı ve gecikme sebebin, 'Muhsin Yazıcıoğlu bulundu' bilgisini açıklayarak Alperenlerin ve köylülerin arama yapmasını engelleyenlerin neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarının mahkeme önünde Türk Ceza Kanunu gereğince sorulması en büyük dileğimiz ve isteğimizdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli, koç hakimin çıkacağı, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır" dedi.

'TAKİPSİZLİĞİN KALDIRILMASI BİZİ MEMNUN ETTİ'

Takipsizlik kararının kaldırılmasının Büyük Birlik Partililer ve Alperenleri memnun ettiğini belirten Bulut, "İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Tüm iyi insanlardan beklentimiz odur ki bizim yanımızda olsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti Türk Devleti için önemlidir" ifadelerini kullandı. Toplantıya kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile partililer katıldı. - Sivas