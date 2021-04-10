BBP Silvan İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı
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BBP Silvan İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
BBP Silvan İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Silvan İlçe Başkanlığının açılışı törenle yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Silvan İlçe Başkanlığının açılışı törenle yapıldı.

BBP İl Başkanı Recep Akın, açılışta yaptığı konuşmada, ilçe binasıyla yeni başlangıçların tazelik ve dinamizm getireceğine inandığını söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde üstün gayret ve çabalarla ilçede iyi ve güzel işler yapacaklarını kaydeden Akın, "Haksız bir davada zirve olmaktansa, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim, sözü üzerine çıktığımız bu siyasi yolculukta halkımızın ve milletimizin kalplerinde manevi fetih gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu sözlerle yeni ilçe binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Silvan ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun İnşallah." dedi.

Daha sonra ilçe binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:32:15. #1.14#
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