BBP'nin 28'inci kuruluşu sade bir programla kutlanacak

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP), 28'inci kuruluş yıldönümünün sade bir programla kutlanmasına karar verildiği bildirildi.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Başkanlık Divanı toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, ülke ve dünya gündeminin değerlendirdiği belirtildi. Toplantının ilk gündem maddesinin partinin 28'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinin nasıl icra edileceği olduğu belirtilerek, "Önceki toplantıda da görüşüldüğü gibi, bu seneki kutlamaların sade bir şekilde icra edilmesine karar verilmiştir. Kuruluş tarihinin 28'inci yıldönümü olan 29 Ocak 2021 günü Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici başkanlığındaki Divan heyetinin, Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımızın kabrini ziyareti ile başlayacak program, daha sonra basın mensuplarının ve Divan Heyetimiz'in katılımı ile yapılacak olan 28'inci kuruluş yıldönümü toplantısı ile devam edecektir. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreci ile ilgili yeni açılan ve devam eden davalar ve bu konudaki gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. 29.01.2021 tarihinde Kahramanmaraş Adliyesi'nde yapılacak duruşmaya, Divan ve MKYK üyelerinden oluşan bir heyetin katılmasına karar verilmiştir. Açılan davalar, devam eden hukuki süreç ve diğer bütün yönleriyle, şehadet süreci tamamen aydınlatılıncaya, suçlular ve sorumlular yeterli ve gerekli müeyyideye çarptırılıncaya kadar, parti yönetimimiz ve hukukçularımız tarafından sürecin yakından takip edilmesi noktasında kararlılığımız tekrar vurgulandı" denildi.

'İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NIN HAREKETE GEÇMELİ'Toplantıda, salgın ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bu süreçte görev alan herkese camiamız ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. İhtiyaç duyulan toplam aşı miktarının da en kısa zamanda ülkemize getirilerek, aşılamanın bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde tamamlanması ve ülkemizin hızlı bir şekilde normal hayata dönmesi temennileri dile getirildi. Ayrıca başta Afrika Kıtası'ndaki Müslüman ülkeler olmak üzere, birçok ülke ve topluluğun aşıya ulaşmakta zorluklar içinde olduğu, özellikle Müslüman ülkelerin aşıya ulaşabilmeleri için, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi, bu yönde partimizin TBMM ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunması kararı alındı. Kafe, lokanta, kıraathane işletmeciliği yapan esnafın çok zor durumda olduğu, bu sektörde iflasların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, tekrar açılabilmeleri için, gerekirse HES kodu kontrollü olarak çalışmalarına izin verilmesi hususu tartışıldı. Bu hususta başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun gerekli değerlendirmeleri yapmaları hususunda girişimde bulunulmasına karar verildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı