BBP'nin 28'inci kuruluşu sade bir programla kutlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BBP'nin 28'inci kuruluşu sade bir programla kutlanacak

24.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:44
BBP'nin 28'inci kuruluşu sade bir programla kutlanacak

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP), 28'inci kuruluş yıldönümünün sade bir programla kutlanmasına karar verildiği bildirildi.

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP), 28'inci kuruluş yıldönümünün sade bir programla kutlanmasına karar verildiği bildirildi.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Başkanlık Divanı toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, ülke ve dünya gündeminin değerlendirdiği belirtildi. Toplantının ilk gündem maddesinin partinin 28'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinin nasıl icra edileceği olduğu belirtilerek, "Önceki toplantıda da görüşüldüğü gibi, bu seneki kutlamaların sade bir şekilde icra edilmesine karar verilmiştir. Kuruluş tarihinin 28'inci yıldönümü olan 29 Ocak 2021 günü Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici başkanlığındaki Divan heyetinin, Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımızın kabrini ziyareti ile başlayacak program, daha sonra basın mensuplarının ve Divan Heyetimiz'in katılımı ile yapılacak olan 28'inci kuruluş yıldönümü toplantısı ile devam edecektir. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreci ile ilgili yeni açılan ve devam eden davalar ve bu konudaki gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. 29.01.2021 tarihinde Kahramanmaraş Adliyesi'nde yapılacak duruşmaya, Divan ve MKYK üyelerinden oluşan bir heyetin katılmasına karar verilmiştir. Açılan davalar, devam eden hukuki süreç ve diğer bütün yönleriyle, şehadet süreci tamamen aydınlatılıncaya, suçlular ve sorumlular yeterli ve gerekli müeyyideye çarptırılıncaya kadar, parti yönetimimiz ve hukukçularımız tarafından sürecin yakından takip edilmesi noktasında kararlılığımız tekrar vurgulandı" denildi.

'İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NIN HAREKETE GEÇMELİ'Toplantıda, salgın ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bu süreçte görev alan herkese camiamız ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. İhtiyaç duyulan toplam aşı miktarının da en kısa zamanda ülkemize getirilerek, aşılamanın bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde tamamlanması ve ülkemizin hızlı bir şekilde normal hayata dönmesi temennileri dile getirildi. Ayrıca başta Afrika Kıtası'ndaki Müslüman ülkeler olmak üzere, birçok ülke ve topluluğun aşıya ulaşmakta zorluklar içinde olduğu, özellikle Müslüman ülkelerin aşıya ulaşabilmeleri için, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi, bu yönde partimizin TBMM ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunması kararı alındı. Kafe, lokanta, kıraathane işletmeciliği yapan esnafın çok zor durumda olduğu, bu sektörde iflasların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, tekrar açılabilmeleri için, gerekirse HES kodu kontrollü olarak çalışmalarına izin verilmesi hususu tartışıldı. Bu hususta başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun gerekli değerlendirmeleri yapmaları hususunda girişimde bulunulmasına karar verildi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye İbo Show Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBP'nin 28'inci kuruluşu sade bir programla kutlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 17:47:08. #1.16#
title