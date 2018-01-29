BBP'nin 25. Kuruluş Yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Türkiye'nin içinden yükselen bazı hain ve gafil sesleri kınıyorum"

"Kimse bize bu sürecin bir kaza olduğunu söyleyemez"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin içinden yükselen bazı hain ve gafil sesleri kınıyorum. Bunu yapanın ister siyasi parti kimliği, ister sivil toplum örgütü kimliği, isterse de Türk Tabipler Birliği kimliği olsun hepsini kınıyorum. 'Savaşa Hayır' naralarının iyi niyetli olmadığını, PKK yandaşlığı, ABD ve Rusya seviciliği olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. BBP'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle düzenlenen programa, BBP Genel Başkanı Destici, şehit pilot Erhan Üstündağ'ın ailesi partililer katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu ile çıktıkları büyük birlik yürüyüşünün 25. yılında olduklarını belirten Destici, Büyük Birlik Partisinin, milletine, ülkesine, Türk ve İslam coğrafyasına hizmet etme gayesiyle yola çıktığını söyledi. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsüyle hareket ettiklerini kaydeden Destici, "BBP, geriye dönüp 25 yıla baktığımız da milletinin önünde başı dik bir şekilde siyasetini yürüttü. Doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış kimden gelirse ise onun karşısında oldu. Bizler bu davayı bundan sonra da devam ettireceğiz. Rahmetli Muhsin Başkanımız, büyük birliği tarif ederken, büyük birliğin sadece partililerin birliği ile sağlanamayacağını, sadece ülkücü ya da milliyetçi çevrelerin birliği ile de hedefine varamayacağını, büyük birlikten kastın Türkiye'deki Doğulusu, Batılısı, Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi 80 milyona yakın bütün insanlarımızın birliğiyle sağlanabileceğini ifade etmişti. Hayalinin Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk birliği olarak ifade etmişti. Biz de bu hayal doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Devam etmekte olan soruşturmaların olduğunu ve bu soruşturmaların bir an önce tamamlanarak dava sürecinin başlaması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Destici, "Bugün hala aydınlatılmamış olan, hukukça sonuçlandırılmamış olan 7 ana şüphe var. Bu şüpheler ortadan kaldırılmadan kimse bize bu sürecin bir kaza olduğunu söyletemez. Sürecin takipçisiyiz. Kahramanmaraş'ta ana soruşturma dosyasına verilen bir takipsizlik kararına itiraz etmiştik ancak bu karar neticelenmedi. Bizim beklentimiz, bu takipsizlik kararının kaldırılıp, soruşturmanın genişletilerek başlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Destici, operasyonları sonuna kadar desteklediklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu kararlı ve cesur tutumu, başta ABD ve Rusya olmak üzere dünyanın bölgede bulunan diğer güçlerini de geri adım atmaya zorlamıştır. Türkiye bu kararlılığını sürdürdükçe karşısında geri adım atamayacak hiçbir güç yoktur. Bölgenin en güçlü devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin istemediği hiçbir şey bölgede gerçekleşemez. Peşinden de Münbiç, Kobani, Kamışlı, Sincar operasyonu gelmelidir. ya Amerika Birleşik Devletleri oradan bu terörist köpeklerini alıp gidecek ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu onların başına balyoz gibi inecek ve onları yok edecektir. Amerika'nın ve Rusya'nın geri adım attığı bir dönemde Türkiye'nin içinden yükselen bazı hain ve gafil sesleri kınıyorum. Bunu kim yaparsa yapsın, ister siyasi parti kimliği, ister sivil toplum örgütü kimliği olsun, ister kendisine aydın, akademisyen diyenler olsun, ister Türk Tabipler Birliği kimliği olsun hepsini kınıyorum. Savaşa Hayır naralarının iyi niyetli olmadığını, PKK yandaşlığı, ABD ve Rusya seviciliği olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye bunlara bugüne kadar papuç bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmamıştır.