BBP'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Ben inanıyorum ki peşine Münbiç operasyonu gelecektir ve gelmelidir. Onun peşine de Kobani/Ayn el Arap, onun peşine Kamışlı, onun peşine Sincar... Yani ya Amerika Birleşik Devletleri, CENTCOM oradan bu terörist köpeklerini alıp gidecek ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu, onların başına balyoz gibi inecek ve onların hepsini oradan yok edecektir." dedi.

Destici, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Destici, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destici, helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ile beraberindekilere Allah'tan rahmet diledi.

Partisinin 25. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Destici, "Partimizin 25. kuruluş yıl dönümünün başta camiamıza, ülkemize, milletimize, Türk ve İslam coğrafyasına bir kere daha hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

"BBP alnı ak, başı dik siyasetini yürüttü"

Destici, partisinin Türk ve İslam coğrafyasına hizmet etme gayesiyle yola çıktığına vurgu yaparak, "Büyük Birlik Partisi, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek dil ülküsüyle hareket etti. Bu hususta geriye dönüp, 25 yıla baktığımızda da milletinin önünde alnı ak, başı dik ve yüzü pak bir şekilde siyasetini yürüttü. Doğru kimden gelirse gelsin, onun yanında oldu. Yanlış da kimden gelirse gelsin, onun karşısında durdu. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışı ve siyaset tarzıyla bugünlere kadar geldi. Bundan sonra da inşallah bizler yine bu davayı, Büyük Birlik hareketini devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

"Geri dönüşü yoktur"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Destici, bölgede yapılan bütün operasyonları desteklediklerini belirtti.

Destici, Türkiye'nin kararlı ve cesur tutumunun başta ABD ve Rusya olmak üzere bölgedeki diğer güçlere geri adım attırdığına değinerek, Türkiye'nin kararlılığını sürdürdüğü sürece karşısında geri adım atmayacak hiçbir gücün bulunmadığını bildirdi.

Türkiye'nin istemediği hiçbir şeyin bölgede gerçekleşemeyeceğine dikkati çeken Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben inanıyorum ki peşine Münbiç operasyonu gelecektir ve gelmelidir. Onun peşine de Kobani/Ayn el Arap, onun peşine Kamışlı, onun peşine Sincar... Yani ya Amerika Birleşik Devletleri, CENTCOM oradan bu terörist köpeklerini alıp gidecek ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu, onların başına balyoz gibi inecek ve onların hepsini oradan yok edecektir. Bu açık ve net. Bunun geri dönüşü yoktur."

Destici, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı tutum sergileyen kesimleri de eleştirerek, "Hepsini kınıyorum. 'Savaşa hayır' naralarının ben iyi niyetli olmadığını, art niyetli olduğunu, PKK yandaşlığı olduğunu, ABD ve Rusya seviciliği olduğunu, Batı seviciliği olduğunu ifade ediyorum. Türkiye, bugüne kadar bunlara pabuç bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır." dedi.

Yazıcıoğlu'nun kabir ziyaretinde, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı.