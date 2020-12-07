BBP, net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi
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BBP, net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi

07.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:21
BBP, net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin aralık ayı olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında çevrim içi yapıldı.

Toplantıda, partinin teşkilatlanma çalışmaları gözden geçirildi. Büyük Kurultay'dan bugüne kadar yapılan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Münhal iller başta olmak üzere, kongre zamanı geldiği halde henüz kongresini yapamayan veya yönetim organizasyonu zayıflamış illerle ilgili görevlendirmeler yapıldı. Salgın nedeniyle yapılamayan faaliyetlerle ilgili hazırlıkların tamamlanarak kısıtlamalar sonrasında, çok hızlı şekilde ziyaret, görüşme ve çalışmaların yapılmasına karar verildi.

"Bankalar bu süreçte taşın altına elini koymalı"

Salgın tedbirleriyle iş yerleri kısmen veya tamamen kapatılan veya süreç nedeniyle işleri düşen esnaf, tüccar, zanaatkar ile bunların yanında çalışanların mağduriyetlerini azaltmak için mutlaka ek tedbirler alınması gerektiği ve ek tedbirlerin neler olabileceği de toplantıda müzakere edildi.

Maddi destek içeren ek tedbirlerin alınmaması halinde, daha ağır sosyal ve ekonomik faturalarla karşı karşıya kalınacağı belirtildi. Özel bankaların bu süreçte dahi büyük karlar açıkladığına dikkat çekilen toplantıda, bu toplumdan kazanç elde eden banka ve benzer kuruluşların bu süreçte taşın altına elini koyması gerektiği vurgulandı.

2021 Bütçesi ve görüşmeleri ile konusunda daha önce görevlendirilen Ekonomik Kurul'un çalışmalarını tamamlayarak, Genel Başkan Destici ve Başkanlık Divanı'na sunması kararlaştırıldı.

Toplantıda, 2021 yılı net asgari ücretin, bütçe giderlerine uygun şekilde artırılarak (yüzde 22,88) en az 2 bin 855 lira olmasının teklif edilmesine karar verildi.

"Daha az kayıpla kurtulmak için aşı olmak gerekli"

Toplantıda, partinin Sağlık İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Dr. Hüseyin Uysal, salgın süreci ve uygulanacak aşılarla ilgili bilgilendirme yaptı. Tüm dünyayı derinden etkileyen salgından, kısa zamanda ve daha az kayıpla kurtulmak için aşı olmanın gerekli olduğunun altı çizildi.

Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Başkanlık Divan Üyesi Alaattin Çakır, deprem ve kentsel dönüşüm konularında bilgilendirme yaptı. Depreme karşı gerekli hazırlık ve dönüşüm yapılmaması halinde maddi ve manevi çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalınacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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