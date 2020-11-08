BBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan"

08.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:57
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması ile ilgili şahsi sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Destici, "Karabağ'ın önemli kenti Şuşa şehri Azerbaycan Milli Ordusu tarafından işgalden kurtarılarak hem büyük bir zafer kazanıldı hem de Hocalı'da ve diğer bölgelerde katliama-soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: 'Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki
BBP Genel Başkanı Destici, MKYK Toplantısı'nda konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, MKYK Toplantısı'nda konuştu
BBP Genel Başkanı Destici: 'İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu?'
BBP Genel Başkanı Destici: "İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu?"

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

CHP'den esnafın zararlarının giderilmesine yönelik kanun teklifi - HaberBBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" - HaberFilistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti - Haberİran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yeni ABD yönetimi Trump'ın hatalarını telafi etmeli" - HaberBaşkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek - HaberSon dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı - HaberSon dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Müzakere sürecinde defalarca bu sorunu çözemezsek savaş alanında çözeceğimi söylemiştim" dedi. - HaberSon dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor - HaberSon dakika haberi: Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı - HaberSon Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı - HaberSon Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız - Haberİstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Hande Ataizi Türkan Şoray Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Twitter Konyaspor Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 13:59:46. #1.15#
title