BBP lideri Destici: "Türk polisi, milletimizin gurur ve güven kaynağı olmuştur"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türk Polisi, tarihi boyunca, gayretleriyle, başarılarıyla, fedakarlıklarıyla, milletimizin gurur ve güven kaynağı olmuştur" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türk Polisi, tarihi boyunca, gayretleriyle, başarılarıyla, fedakarlıklarıyla, milletimizin gurur ve güven kaynağı olmuştur" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin tarihte her zaman var olduğunu belirterek, "Türk Milleti, tarihinin hiçbir döneminde 'düzensiz' ve 'kaidesiz' bir hayat tarzı sürmedi. Hep 'devleti' oldu ve 'Türk' adı, tarih boyunca, devletle birlikte anıldı. 'Devlet' demek, öncelikle ve pek çok açıdan, 'kamu düzeni', 'halkın güvenliği' demektir. Bu nedenle Türk Polisinin tarihini, Türk Devlet tarihiyle 'akran' sayarız. Polis Teşkilatımızın kuruluş günü olarak, 10 Nisan 1845'te, İstanbul'da, 'Polis Nizamnamesi' adlı kanunun, yayınlanıp, yürürlüğe girişinin yıl dönümünü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, mesajında Türk Polis Teşkilatına teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Türk Polisi, tarihi boyunca, gayretleriyle, başarılarıyla, fedakarlıklarıyla, milletimizin gurur ve güven kaynağı olmuştur. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet tarihimiz boyunca, emniyet mensuplarımız, dünya üzerindeki meslektaşlarından farklı olarak, asli görevleriyle birlikte, önce ayaklanmalarla, sonrasında terörle mücadele etmiş, devletin bekası ve milletin bağımsızlığıyla ilgili en önemli paylardan birine sahip olmuştur. İçinde bulunduğumuz Polis Günü ve Haftası'nda, ülkemizde, milletimizin huzur ve güven içinde bir hayat sürmesinde en fazla Türk Polisi'nin payı olduğunun idrakiyle; Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı kutluyor; hayatlarını ülkeye ve kurumlarına hizmetle geçirmiş, bugün artık aramızda olmayan meslek mensuplarını; ülkemize ve milletimize hizmet ederken görevleri başında şehit olan; polislerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı