BBP Lideri Destici, Partililerin Kazan Kaldırdığı İddiasına Noktayı Koydu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listelerine partililer tarafından tepki gösterildiği iddiaları hakkında açıklama yapan Destici, tartışmalara noktayı koydu.

"FİTNE SOKMAYA ÇALIŞANLAR AVUÇLARINI YALAR"

Teslim edilen listeye partililer tarafından tepki gösterildiği iddiasını yalanlayan Destici, "Biz bu ittifaka milletvekili pazarlığıyla girmedik. Hiçbir milletvekili almasak da bu ittifakın içerisindeyiz. Bu ittifakın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" ifadelerini kullanmıştı.

LİSTEDE 18 BBP ADAYINA YER VERİLDİ

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti, listede 18 BBP adayına yer vermişti. Listede, Destici Ankara 2. Bölge adayı olarak gösterilirken, geriye kalan 17 ismin listedeki yerini beğenmediği ve tepki gösterdiği öne sürülmüştü.



