BBP Lideri Destici: "Klima devrilmiş ve patlamış ondan da çıkmış olabilir"

-"Emniyet araştırma yapıyor, net açıklama daha sonra yapılacak"

-"Biz bir alt katta toplantıdaydık. Bir anda yukarıdan patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara bakın dedik. Giden arkadaşlar dönmeyince birkaç kişi daha yolladık. Yangın var dediler. Binayı boşalttık"

-" Arkadaşlardan bilgi aldık. Biz aşağıda olduğumuz için odam boştu. Özel Kalem Müdürü odamdan patlama sesi duyuyor içeri girince etrafı duman kapladığını görüyor. İçeriye girip havalandırmaya çalışırken dumandan etkileniyor. Şu anda ne olduğuyla ilgili bir şey söylemek erken ama klima devrilmiş ve patlamış ondan da çıkmış olabilir"



ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.