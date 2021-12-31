BBP lideri Destici: "HDP, Pkk'nın partisidir. Selahattin Demirtaş bir teröristtir"

"Dolar yükselsin diye el ovuşturanlar milleti teşvik ettiler"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, Pkk'nın partisidir. Selahattin Demirtaş bir teröristtir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlediği '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada 2021 yılında gerçekleşen olayları değerlendiren Destici, sözlerine bu yılın en önemli hadiselerinden birisinin Türkiye'nin kendi aşısına kavuşması olduğunu söyleyerek başladı, emeği geçenlere teşekkür etti. Destici, Selahattin Demirtaş hakkında da konuştu. Demirtaş'ın terörist olduğunu belirten Destici, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Terör örgütünün bir elemanıdır, uzantısıdır. 37 masum insanın ki 2'si polis. Katillerinin azmettiricisidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine açıkça meydan okumuştur. Defalarca mitinglerinde, konuşmalarında ayrı bir devlet kurmaktan, öz yönetimden, terörist başının heykelini dikmekten bahsetmiştir. Elbette cezasını çekecektir" dedi.

"Dolar yükselsin diye el ovuşturanlar milleti teşvik ettiler"

Türkiye'nin 2021 yılında yaşadığı ekonomik sıkıntıya da değinen Destici, dövizdeki dalgalanmaların en çok milletin canını yaktığının alını çizerek, "Türkiye, 2021 yılında bir de ekonomik kriz yaşadı. Dövizdeki dalgalanmalar en çok milletimizin canını yaktı ve halen kısmen yakmaya devam ediyor. Burada da maalesef iki yüzlü bir siyasetle karşı karşıyayız. Bir taraftan dolar yükselsin diye el ovuşturanlar ve televizyonlara çıkıp Millet İttifakı'nı oluşturanlar çıkıp doların daha çok yükseleceğini 20'lerde falan durdurulamayacağını çok yüksek rakamlar telaffuz ettiler. Adeta milleti teşvik ettiler. Dolar almaları ve paralarını dolara yatırmaları için teşvik ettiler, bir taraftan da el ovuşturdular. Yükselsin ki Cumhur İttifakı, hükümet, iktidar oy kaybetsin, erken seçime gitmek zorunda kalsın ve daha sonra da bu ittifak seçimi kazansın, Türkiye'yi kendileri yönetsin" diye konuştu.

"En çok itiraz ettiğim hazine yardımından HDP'nin yararlanması"

Partilere yapılan hazine yardımı hakkında da konuşan BBP Lideri Destici, hazine yardımı yapılmasını doğru bulmadığını, en çok da HDP'ye yapılmasına itiraz ettiğini vurgulayarak, "645 milyon ocak ayının ilk 10 gününde 5 partinin hesabına yatacak. Bir de ekonomimiz bu kadar zordayken, vatandaş bu kadar sıkıntıdayken, hazine bu kadar zor günlerden geçerken. Benim itiraz ettiğim bu" sözlerine yer verirken, şunları da ekledi:

"Yine benim asla kabul etmediğim ve ciğerimi yakan bir şey daha var. O 5 partinin içerisinde HDP var. HDP şu anda kapatılma süreciyle karşı karşıya. Sen diyelim ki bunun kasasına 77 milyonu yatırdın. Bir ay sonra da kapandı. Nereye gidecek bu milletin parası? Çoktan uçmuş gitmiş olacak Pkk'ya, terör örgütüne sağa sola. Bu dava sonuçlanana kadar HDP'ye verilecek hazine yardımının dondurulmasını istiyoruz."

"Parti genel başkanlarının dinlendiğini düşünmüyorum"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanların dinlendiği iddiası hakkında da konuşan Destici, parti liderlerinin dinlendiğini düşünmediğini, dinlenme olduysa da yanlış bulduğunu söyledi. Destici, Kılıçdaroğlu'nun kurumlardan almaya çalıştığı randevular ve kurumlara gidişi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Destici, şöyle konuştu:

"Ben şahsen devletin siyasi parti genel başkanlarını dinlediğini düşünmüyorum. Dinlemelerini de yanlış buluyorum. Eğer böyle bir dinleme varsa bunu doğru bulmam. Kim dinlenirse dinlenirse dinlensin, hiçbir insanın özel hayatına girilemez. Bir mahkeme, savcılık kararı olmadan dinlenemez. Ama ben bu iddiaların temelsiz ve gerçek olmadığını düşünüyorum, sadece algı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Eğer bununla ilgili ellerinde somut bir belge varsa savcılığa, yargıya başvurmalarını tavsiye ediyorum. Randevu vermeyen her kurumun önüne giderek buradan bir siyaset geliştirmeye çalışırsanız bence bu ucuz siyaset olur. Milli Eğitim Bakanımız benim tanıdığım kadarıyla çok aklı başında biri ve bu işlere vakıf. Büyük bir gayretle eğitimi daha iyi hale getirme gayreti için uğraşıyor. 2018 yılından bugüne kadar benim bildiğim öğretmen mülakatlarında yarım puan bile oynanmadı. İstisnaları var."

"HDP ile olan ilişkilerine gelecek olursak HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir"

HDP ile ittifak yapanların PKK ile iş birliği yaptığının altını çizen Destici, "HDP ile olan ilişkilerine gelecek olursak HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. HDP ile kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir. Bugüne kadar 'biz PKK'nın partisi değiliz' dediler mi? 'PKK terör örgütüdür' dediler mi? Seçim yaklaştıkça HDP ile görünmek zorunda kaldıklarında hissettiler. İBB ile ilgili İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Başlatabilir. Pek çok belediyeyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bunda anormal bir durum yok ki. Niye bu kadar rahatsız olunuyor, aslında anormal olan o" cümlelerine yer verdi.

BBP Lideri Destici, konuşmasında gelen soru üzerine partisinin bir sonraki seçimde kendi logosu ve adayları ile bulunacağını da ekledi.