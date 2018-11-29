BBP Lideri Destici: "Hdp ile Hiçbir Siyasi Partinin İşbirliği İçinde Olmaması Lazım"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile hiçbir siyasi partinin işbirliği içinde olmaması lazım. Bu millete de vatana da ihanettir. Şehitlerimize de saygısızlıktır" dedi.

BBP Lideri Destici, Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı yılı sebebiyle düzenlediği resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Destici, bazı partilerin HDP ile yapılan ittifaktan rahatsızlık duymadığını belirterek, "Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da terör örgütü partisi olan HDP'nin karşısında olacağız. Hangi siyasi partimiz öndeyse biz onu destekleriz. Bizim önde olduğumuz yerlerde de aynı hassasiyeti diğer siyasi partilerimizden bekliyoruz. HDP ile hiçbir siyasi partinin işbirliği içinde olmaması lazım. Bu millete de vatana da ihanettir. Şehitlerimize de saygısızlıktır. Zira HDP hala PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmiyor. Fakat şu çok net görünüyor ki, CHP ve CHP'nin etrafındaki diğer siyasi partiler HDP ile ittifaktan rahatsızlık duymuyorlar" şeklinde konuştu.

"Adaylarımız ile birlikte seçime hazırız"

Destici, partisinin adayları ile birlikte seçime hazır olduklarını aktararak, "Bu hafta sonu Sivas ilimizle başlıyoruz. Sivas belediye başkanı adayımızı ve oradaki ilçe belediye başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Daha sonra da yavaş yavaş diğer adaylarımızı da açıklayacağız. Eskişehir'de bu illerimizden bir tanesi. Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı. Tamamlanır tamamlanmaz sizlerle paylaşacağız inşallah." ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR