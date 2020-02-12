BBP Lideri Destici: "Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek yarın Afrin'den, öbür gün Tel Abyad'dan...

12.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:55

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek, yarın Afrin'den çekilmez zorunda kalırız, öbür gün Tel Abyad'dan çekilmek zorunda kalırız" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde Ankara'nın ilçelerinden gelen muhtarlara hitap etti. Destici, muhtarların durumlarının iyileştirildiğini ama yetersiz olduğunu söyledi. Sözlerine Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayarak başlayan Destici, Rusya'nın Astana mutabakatına uymadığını belirterek, "İdlib'e niye saldırıyorlar? Astana mutabakatlarına rağmen niye saldırıyorlar? Efendim neymiş Rusya ile mutabakat ile uymamış, orada radikal gruplar varmış ve bunlar İdlib'den çıkmamışlar. Bunların sorumlulukları Türkiye'ye ait değildir. Bunları hangi Ortadoğu ülkelerinin desteklediğini Rusya bizden iyi biliyor. Bütün uluslararası güçler biliyor. İdlib'te bulunan radikal unsurlar diye tabir edilen kimin desteklediğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de bir tek partneri vardır, o da Özgür Suriye Ordusu'dur. Onun dışında hiçbir partneri yoktur. Diğerlerini kim besliyorsa, onlara kim para veriyorsa gitsinler hesaplarını onlara sorsunlar. Siz Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yaptığınız anlaşmaya uydunuz mu ki Türkiye'den böyle bir şey istiyorsunuz. 150 saat içerisinde bölgenizde bulunan PKK/YPG'li teröristleri çıkaracaktınız ne oldu? Çıktılar mı, hayır. Türkiye, İdlib'deki masum insanların güvenliği için de büyük bir uğraş vermektedir. Türkiye'nin kurduğu gözlem noktalarının ve oradaki Türk askerinin en önemli işlevlerinden biri masum insanları korumaktır. Türkiye, şuanda içinde 4 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Baktığınızda Esad güçleri Rusya ile birlikte İdlib'i bombalıyor, diğer taraftan Suriyelileri Türkiye'ye doğru yönlendiriyor. Yani Türkiye'yi yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışıyor. Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek yarın Afrin'den çekilmez zorunda kalırız, öbür gün Tel Abyad dan çekilmek zorunda kalırız. Asla biz bulunduğumuz mevziden geri adım atmamalıyız" dedi.



Konuşmasının ardından Destici, muhtarları makamında ağırladı. - ANKARA

Kaynak: İHA