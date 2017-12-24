BBP Lideri Destici'den 'Seçim Kanunu' Açıklaması: Herkesin Siyasi Pozisyonuna Göre Olmamalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Seçim Kanunu'nun değişmesi gerektiğini savunarak, "Herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar, ana muhalefet, meclis içi ve dışındakiler kendine göre bir seçim yasası istememeli. Bunun en doğrusu, demokratik ve adaletli olanı hangisiyse temsilde adaleti, yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçirilmesinden daha doğal ne olabilir? Niye bundan kaçılıyor, anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, partisinin 25'inci kuruluş yılı nedeniyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Çok sayıda partilinin de bulunduğu toplantıda konuşan Destici, BBP'nin 25 yıl önce bozuk bir sisteme ve düzene karşı alternatif olarak kurulduğunu, darbecilerin kurduğu sistemin değiştirilmesi anlamında hangi adım atılmışsa bunu sonuna kadar desteklediğini söyledi. Konuşmasında Seçim Kanunu'nun değişmesi gerektiğini savunan Destici, "Bugüne kadar Türkiye'de herkes, kendine göre Seçim Kanunu istedi ve yaptı. Biz devlet, millet ve ülke için hangisi uygunsa onu teklif ettik ve yapılmasını istedik. Bazı siyasi partilerden bize 'Bu size de yaramaz bize de yaramaz' diye teklifler geldi. Biz ülkeye, millete yarıyor mu; ona bakarız. Mevcut Seçim Kanunu değişmeli, herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar kendine göre, ana muhalefet kendine göre seçim yasası istememeli. Yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçilmesinden doğal ne olabilir? Bunun uygulanmasından neden kaçılıyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.



'SİYASİ PARTİLER YASASI TOPTAN DEĞİŞSİN'



Siyasi Partiler Kanunu'nun toptan değiştirilmesi ve demokratik hale getirilmesi gerektiğini dile getiren BBP Lideri Destici, şunları söyledi:



"Siyasi partiler, asla kapatılmamalıdır. Suç işleyen varsa o cezasını çekmelidir. Genel başkansa genel başkan veya genel başkan yardımcısıysa yardımcısı çeksin. Hala Siyasi Partiler Yasası'nda kapatılması sebebi olarak 'laikliğe aykırı fillerin odağı haline gelmek' maddesi var. Bu, kişiye göre tasvip ve tanım demektir. Bugün uygulanmıyor olabilir, ama 28 Şubatlarda, cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı dönemlerde bunun nasıl uygulandığını ve Türkiye'de iktidar partilerinin kapatılmayla karşı karşıya kaldığını gördük. Buna rağmen bu madde yürürlükte. Bu da Türkiye'yi yönetenlerin ayıbıdır."



'SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN'



Temsilde adaleti ve Meclis'i güçlendirmek gerektiğini vurgulayan Destici, "Seçim barajını tamamen kaldırmak lazım. '3-5-7' diye niye konuşuyoruz ki bunları? Sana ne milletin tercihinden? Millet, kime istiyorsa ona oy versin o, Meclis'e gitsin. Sen niye önüne baraj kuruyorsun, niye engel koyuyorsun, bu hakkı nereden alıyorsun? Millet böyle bir hak vermiyor" dedi.



'YAYIMLANAN KHK, TAŞERON İŞÇİLERİ TATMİN EDER NİTELİKTE DEĞİLDİR'



Taşeron işçilerle ilgili yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden BBP Lideri Destici, şöyle konuştu:



"Biz BBP olarak tüm mazlumların haksızlığa uğrayanların sesi olduk. Bunların başında da taşeron işçiler geliyor. Özel güvenlik görevlileri, önemli bir kesim. Biz, hep taşeron işçilerin sesi soluğu olduk. Yayımlanan KHK, taşeron işçileri tatmin eder nitelikte değildir. Biz daha önceki ilgililerin açıklamalarında 900 bin olan tüm taşeron işçiye kadro verileceğiydi. Yeni KHK ile gördük ki tüm taşeron işçileri kapsamadığı gibi mülakatla taşeronluktan kadroya belli süreler içinde geçileceğini öğrendik. Bunu yanlış ve eksik buluyoruz. Doğru değil, taşerona verilen söz bu değil. Hükümete, 'Taşerona verilen sözü tut' diyoruz. Neye göre mülakat yapılacaktır, kriter nedir, boyuna göre mi, kilosuna göre mi? İdeolojisine, memleketine, partisine göre midir? Bütün taşeronların sınavsız kadroya alınmasını bekliyoruz. Taşeron kardeşlerimiz, hayal kırıklığına uğradı. KHK yayımlanmış olsa da TBMM'ye getirilmeli ve görüşülmelidir."



- Denizli