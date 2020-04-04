BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını açıkladı.

BBP lideri Mustafa Destici, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbir kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara titizlikle uymasını hayati zorunluluk olarak gördüklerini kaydeden Destici, "Bugün yaşadıklarımızın benzerlerini bugünkü kadar yaygın olmasa da atalarımız da yaşamış. O günkü hekimlerin tavsiyeleri ile bugünkülerinki aslında pek değişmemiş. Temizlik, iyi beslenme, dinlenme, izolasyon ve sosyal mesafeyi korumak ve elbette, dua ve niyaz" dedi.

Destici, 31 şehre giriş ve çıkışların yasaklanması, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğun getirilmesi kararlarını desteklediklerini belirterek, "Bugün Sağlık Bakanı'nın açıklamasından yine şunu görüyoruz ki vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 üstü. Ölüm oranlarının 60 yaş üstü yoğunlukta olduğundan dolayı tedbir amaçla 65 yaşın 60'a indirilmesini uygun görüyoruz" dedi.'EPDK'NIN KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR'

EPDK'nın elektrik faturaları kararını adil olmadığını ve milletin de haklı tepkisine neden olduğunu kaydeden Destici, "Halkın önemli kısmı evinden farklı mekanlara ya da tasarrufa geçmiştir. Doğrusu ihtiyaç sahiplerine bu üç ay için fatura göndermemek, diğerlerini okutmaktır. Ayrıca iş yerlerinin çoğu kapandı, çalışmıyor veya esnek çalışıyor. Çalışmayan, çalışma saatleri daralan veya iş yapamayan esnafa, tüccara, sanayiciye, üreticiye sayaçları okumadan geçmiş yıllara kıyasla elektrik faturası gönderme kararı yeniden gözden geçirilerek düzeltilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA