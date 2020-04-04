BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması - Haber
Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Politika

BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını açıkladı.

04.04.2020 04:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:45
BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını açıkladı. 

BBP lideri Mustafa Destici, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbir kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara titizlikle uymasını hayati zorunluluk olarak gördüklerini kaydeden Destici, "Bugün yaşadıklarımızın benzerlerini bugünkü kadar yaygın olmasa da atalarımız da yaşamış. O günkü hekimlerin tavsiyeleri ile bugünkülerinki aslında pek değişmemiş. Temizlik, iyi beslenme, dinlenme, izolasyon ve sosyal mesafeyi korumak ve elbette, dua ve niyaz" dedi.

Destici, 31 şehre giriş ve çıkışların yasaklanması, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğun getirilmesi kararlarını desteklediklerini belirterek, "Bugün Sağlık Bakanı'nın açıklamasından yine şunu görüyoruz ki vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60 üstü. Ölüm oranlarının 60 yaş üstü yoğunlukta olduğundan dolayı tedbir amaçla 65 yaşın 60'a indirilmesini uygun görüyoruz" dedi.'EPDK'NIN KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR'

EPDK'nın elektrik faturaları kararını adil olmadığını ve milletin de haklı tepkisine neden olduğunu kaydeden Destici, "Halkın önemli kısmı evinden farklı mekanlara ya da tasarrufa geçmiştir. Doğrusu ihtiyaç sahiplerine bu üç ay için fatura göndermemek, diğerlerini okutmaktır. Ayrıca iş yerlerinin çoğu kapandı, çalışmıyor veya esnek çalışıyor. Çalışmayan, çalışma saatleri daralan veya iş yapamayan esnafa, tüccara, sanayiciye, üreticiye sayaçları okumadan geçmiş yıllara kıyasla elektrik faturası gönderme kararı yeniden gözden geçirilerek düzeltilmelidir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haber
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haber
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Özkaya Engin Altay Engin Özkoç Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Guido Senia Demet Akalın Ferhat Göçer
Spor Ali Koç Basketbolcu Lionel Messi Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Twitter
Şu an buradasınız: BBP lideri Destici'den koronavirüs tedbirlerine destek açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 05:58:59. #1.15#
title