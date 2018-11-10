BBP Lideri Destici'den 10 Kasım Mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, yayımladığı mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 80 yıl geçtiğini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarken, miras bıraktığı Cumhuriyeti ilelebet korumak ve ona sahip çıkmanın Türk milletinin görevi olduğunu bildiren Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Esaret altında yaşamamak için verilen bu onurlu mücadeleye hala devam etmekteyiz. Türk milletinin birliğine, beraberliğine göz diken, ülkemizin gelişiminden, yükselişinden rahatsızlık duyanlar hala en yakınımızda planlar yapmaktadırlar. Tarihten bu yana nice imtihanlar atlatmış Türk milleti, inşallah bugün de bu tuzağa düşmeyecektir. Cumhuriyetimizin 95'inci yılında geçmişten aldığı güçle daha da güçlenen ve ileri giden bir nesil yetişmektedir. Cumhuriyetin en kıymetli emanetçileri gençlerimizin bu mirası en iyi şekilde muhafaza edeceğinden zerre şüphemiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübe ve birikimi, yeni nesillerin yoluna ışık tutacaktır. Gelecek hepimiz için umut doludur. Bizler de Büyük Birlik Partisi olarak vatan uğruna atılacak her adım, gösterilecek her gayret için canımızı siper etmeye hazırız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyor, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz." - Ankara