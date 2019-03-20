BBP'li Ürgüp: "Belediye Başkanlığı Ekmek Kapısı Değildir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, belediye başkanlığının ekmek kapısı olmadığını söyledi.

BBP'den Sivas Belediye Başkan adayı olan Doğan Ürgüp, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ürgüp, ilk olarak kentteki bir özel yurtta kadınlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada seçilmesi takdirde projeleri anlatan Ürgüp, seçimlerde destek istedi. Ürgüp daha sonra Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne geçerek Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ve personelle buluştu. Zabıta personelinin sorunlarını dinleyen Ürgüp seçimde destek isteyerek,"Belediyecilik halka hizmet etmektir. Halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir. Hepimiz bir ekmek parası için gayret gösteriyoruz. Belediye başkanlığı ekmek kapısı da değildir. Belediye başkanlığında elde edeceğin kazançtan fazlasını harcamak mecburiyetindesiniz. Sandığa gideceksiniz. Oy vereceksiniz. Herhangi bir partiye ve görüşe sahip olabilirsiniz bu bana göre bir problem değil, inançlarınızda bana göre problem değil, esas olan herkesin aldığı görevi yapmasıdır. Belediye başkanlığı makamı da oy veren veya vermeyen ile bu göreve talip olmamız lazım bende bu şartlarda bu göreve talip oldum. Hepinizin duasını ve desteğini bekliyorum."dedi.

Belediye şirketi Özbelsan bünyesindeki Makine ve İkmal Müdürlüğünü de ziyaret eden başkan adayı Ürgüp burada da belediye işçileriyle sohbet etti. Seçimde herkesin oyuna talip olduğunu ifade eden Ürgüp, "Geçmiş belediye başkanlığım döneminde belediye işçileriyle yapmış olduğumuz sözleşmeler çok yüksekti. Enflasyon tek haneliydi. 11+11 zam yaptık. İkinci yıl 14+14 yaptık. 5'inci yıla girdiğimizde 14+13 zam yaptık. O yıl yapmış olduğumuz sözleşmeyi sosyal haklardan değil maaştan yaptık. Ben hakkını insanlara vermekten yanayım. Ama her zaman şunda yanayım. Paralarınızı alacaksınız paralarınızı ben vermiyorum. Milletin parasını size veriyoruz. Karşılığını da iş olarak vereceksiniz. Çok güzel işler yaptık. İhaleli yapılacak bir kısmını kendi personelimizle yaptık." diye konuştu.

Son olarak İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Ürgüp, itfaiye personeline projelerini anlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA