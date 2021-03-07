BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı

07.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:31
BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.

BBP İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri Cumhuriyet Meydanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte stant açan partili kadınlar, kaldırım üzerinden geçen kadınlarla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından partili kadınlar, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

BBP İl Kadın Kolları Başkanı Derya Şirinoğlu, Samsun'da yaşanan kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, " Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın sorunlarının gündeme getirilmesine çözüm sağlanması için zemin oluşturmaktadır. Bu günün önemine binaen bütün şehit annelerinin de kadınlar gününü kutluyoruz. Aldığımız haberler neticesinde Samsun'da bir kadın şiddetine daha tanıklık etmiş bulunuyoruz. Üstelik bu şiddet kadının çocuğu önünde yapılmış. Bunu da buradan kınadığımızı ve üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. - SİVAS

BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı
BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı
BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı
BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Selim Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:35:27. #1.16#
title