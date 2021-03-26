Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı

Türk siyasetinde aktifken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 12. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu.

Türk siyasetinde aktifken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 12. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu.

BBP Eskişehir Teşkilatı tarafından Reşadiye Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenlenirken, programda Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ile tüm şehitler için dua edildi. Ayrıca cum çıkışında ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Programa katılan BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, burada yaptığı kısa bir konuşmada, "2009 yılından beri her sene 25-31 Mart arası Muhsin Yazıcıoğlu haftası olarak, rahmetli başkanımız ve onunla birlikte şehit olan kardeşlerimiz için tüm Türkiye'de programlar düzenleniyor. Bugün de Eskişehir'de pandemiden dolayı kısıtlı imkanlarla, cuma namazından önce mevlit okundu. Namaz sonrasında ise vatandaşlar lokma ikramıyla yad etmeye uğraşıyoruz. Rahmetli başkanımız bize çok güzel hasretler bıraktı. Onun hasretlerini, onun birlik ruhunu ve Türkiye'nin geleceğindeki tüm sorunların çözümü ile ilgili ortaya koyduğu fikirlerini, ömrümüz boyunca unutmadan, hem siyasette hem de yaşam dünyamızda devam ettireceğiz. Ben programımıza katılan Eskişehirli vatandaşlarımızı teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı