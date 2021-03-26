Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı

Türk siyasetinde aktifken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 12. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu.

Türk siyasetinde aktifken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 12. yılında Eskişehir'de mevlit okutuldu.

BBP Eskişehir Teşkilatı tarafından Reşadiye Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenlenirken, programda Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ile tüm şehitler için dua edildi. Ayrıca cum çıkışında ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Programa katılan BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, burada yaptığı kısa bir konuşmada, "2009 yılından beri her sene 25-31 Mart arası Muhsin Yazıcıoğlu haftası olarak, rahmetli başkanımız ve onunla birlikte şehit olan kardeşlerimiz için tüm Türkiye'de programlar düzenleniyor. Bugün de Eskişehir'de pandemiden dolayı kısıtlı imkanlarla, cuma namazından önce mevlit okundu. Namaz sonrasında ise vatandaşlar lokma ikramıyla yad etmeye uğraşıyoruz. Rahmetli başkanımız bize çok güzel hasretler bıraktı. Onun hasretlerini, onun birlik ruhunu ve Türkiye'nin geleceğindeki tüm sorunların çözümü ile ilgili ortaya koyduğu fikirlerini, ömrümüz boyunca unutmadan, hem siyasette hem de yaşam dünyamızda devam ettireceğiz. Ben programımıza katılan Eskişehirli vatandaşlarımızı teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı
Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı
Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı
Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okundu, lokma dağıtıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:29:26. #1.15#
title