BBP Konya İl Başkanı Seçgin partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya İl Başkanı Osman Seçgin, "Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin yeniden şahlanış hareketi olarak kurulmuştur." dedi.

Seçgin, partisinin 28'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, partinin kuruluşu ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan Seçgin, BBP'nin kadrolarının siyaset yaparken her zaman "millet" dediğini söyledi.

Partinin, 28 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun öncülüğünde sisteme alternatif olarak kurulduğunu ifade eden Seçgin, "Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin yeniden şahlanış hareketi olarak kurulmuştur. Büyük Birlik Partisi, milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek için kurulmuştur. Büyük Birlik Partisi, Türk insanını layık olduğu ileri demokrasi ve insanca yaşayacağı bir sistem için kurulmuştur." diye konuştu.

Seçgin, BBP'nin milli, İslami ve sivil bir katılımcı anlayışıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar birleşmiş, kaynaşmış bir Türk-İslam dünyası tesis etmek için kurulduğunu anlattı.

Karar kurultayında yayınlanan milli mutabakat metninin, tüm insanlığı kapsayan evrensel bir çağrı olduğunu aktaran Seçgin, "Nerede bir zulüm varsa karşı durulmuş, her mazluma el uzatılmıştır. Karar kurultayından sonra hazırlıklar tamamlanmış ve şehidimiz Muhsin Başkan'ın liderliğinde 29 Ocak 1993'te Büyük Birlik Partisi resmen kurulmuştur. Aradan geçen 28 yıl içerisinde başta merhum Muhsin Başkanımız olmak üzere ahirete irtihal eden tüm dava arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Seçgin, Kahramanmaraş'tan Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken 25 Mart 2009'da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu özlemle andıklarını belirterek açılan davanın ve suikast iddiası sürecinin de sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

HDP'nin de bir an önce kapatılması gerektiğine değinen Seçgin, şunları kaydetti:

"Hiçbir ülke birlik ve bütünlüğüne kasteden bir yapıya hayat hakkı veremez. Ülkemizde terör eylemleri ile binlerce canımıza kasteden, binlerce ocağa ateş düşüren, kadın, çocuk demeden acımazca katleden bir terör örgütünün hamiliğini yapan HDP maalesef hala TBMM'de bulunuyor. Bu durum artık tahammülleri zorluyor. Terör örgütünün hamiliğini yapan bu partinin kapatılması için Meclis'te grubu bulunan partiler bir an önce gereken dilekçeyi vermeleri gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler