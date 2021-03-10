BBP Kars İl Başkanlığı'na Sadık Arığ getirildi
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BBP Kars İl Başkanlığı'na Sadık Arığ getirildi

10.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:49
BBP Kars İl Başkanlığı'na Sadık Arığ getirildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kars İl Başkanlığı'na Sadık Arığ getirildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kars İl Başkanlığı'na Sadık Arığ getirildi.

BBP Kars İl Başkanı Sadık Arığ, yönetim kurulu üyelerini de belirleyerek çalışmalara başladı. Arığ, kısa sürede ilçe teşkilatlarını oluşturacaklarını belirtti.

BBP Kars İl Başkanı Sadık Arığ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizin ve teşkilat başkanımızın teveccühü, genel başkanımızın onayı ile bana tevdi edilmiştir. Bizlerde hızlı bir şekilde çalışarak kurucu üye arkadaşlarımla resmi işlemlerimizi tamamlayıp göreve başladık. En kısa zamanda ilimizdeki ilçe başkanlıklarını da kurarak seçimlere hazır hale geleceğiz" dedi.

Arığ, "28 Yıllık bir siyasi hareket olan Büyük Birlik Partisi'nin temel felsefesi devletine, milletine hizmet etmektir. Partimizin kurucu genel başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu her zaman hakkın yanında, haksızlığın ve adaletsizliğin karşında olmuştur. Bizlerde bu prensipler ile devam edeceğiz ve hakkı tutacağız" diye konuştu.

BBP Kars İl Başkanlığı'na getirilen Sadık Arığ, önümüzdeki günlerde ilçelerde yürütecekleri çalışmalarla ilçe teşkilatlarını oluşturacaklarını sözlerine ekledi. - KARS

BBP Kars İl Başkanlığı'na Sadık Arığ getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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