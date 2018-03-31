BBP Karasu Olağan Kongresi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Bölgenin yeni taşeronu, 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine Fransa'ya verilmiştir. Bu emperyalist güçler, 1915'te zirve yapan anlayışlarına, hiçbir şey değiştirmeden bugün yine devam etmekteler. Bizler bu konuda mutlaka uyanık olmak zorundayız." dedi.

Yelis, partisinin bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Karasu Olağan Kongresi'nde, vefatının 9. yılı dolayısıyla BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilecekleri yönünde açıklamaları olduğunu anımsatan Yelis, "Tabii bunu dedi ama Menbiç'te de asker yığıyor hala. Özel güvenlik güçlerini hala güçlendiriyor. YPG'ye yapılacak yardımı da 200 milyon dolardan bahsediyorlar, dediler ki, 'Dondurduk.' Perşembe günü çekilme kararı ve şimdi de paranın dondurma kararı, sanki Türk kamuoyunda lehimize bir olay gibi algılanmakta. Halbuki emperyalistler, bölgemizde sadece taşeron değiştiriyor. YPG, PYD, SDG, adına ne derseniz deyin, PKK, bazı bölgelerde FETÖ, DEAŞ, kullanmış oldukları taşeronlarda değişiklik yapıyorlar." diye konuştu.

Şu anda emperyalistlerin Türkiye'de bu taşeronların yerine Fransa'yı koyduklarını aktaran Yelis, Trump ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha sonra ortaya çıkarak, "Türkiye ile SDG arasında ara bulucuk yapabiliriz." şeklinde küstahça bir teklif ortaya koyduğuna dikkati çekti.

BBP olarak bunu taşeron değiştirme şeklinde okuduklarını vurgulayan Yelis, şunları kaydetti:

"Bölgenin yeni taşeronu, 100 yıl öncesi olduğu gibi yine Fransa'ya verilmiştir. Bu emperyalist güçler, 1915'te zirve yapan anlayışlarına, hiçbir şey değiştirmeden bugün yine devam etmekteler. Bizler bu konuda mutlaka uyanık olmak zorundayız. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi korumak, kollamak, günlük siyasi çekişmelerin yanında büyük hedefleri, devletimizin bekası, milletimizin geleceği, huzur ve refahı noktasından bakmamız lazım. Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye'de yaşanan olaylar, AK Parti, MHP ve BBP gibi siyasi partileri milli mutabakat çevresinde bir araya getirdi ve özellikle Yenikapı ruhundan bugüne dek bu birliktelik devam ediyor.

Şayet bu birliktelik tesis edilmeseydi ne Fırat Kalkanı ne de Zeytin Dalı Operasyonu'nu bu kadar başarmamız mümkün olmayacaktı. Bundan sonra da BBP olarak bu birlikteliğin devam edeceğini dün de ifade ettik, bugün de söylüyoruz, yarın da aynı çizgide olacağız. Ta ki emperyalistler PYD'si, PKK'sı, SDG'siyle gönül coğrafyamızdan, sınırlarımızdan, Suriye'den, Irak'tan defolup gidene kadar bu birliktelik devam edecek Allah'ın izniyle."

Yelis, büyük Türk milleti olarak hiçbir yere kahraman ordularını emperyalist amaçlarla göndermiş bir millet olmadıklarını, gittikleri her yere ahlak, adalet, huzur ve barış götürdüklerini sözlerine ekledi.

Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, BBP Sakarya İl Başkanı Cemal Can, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.