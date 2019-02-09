BBP, Kangal seçim bürosunu ve Alperen Ocakları binasının açılışını yaptı.

Büyük Birlik Parti'si (BBP) Sivas'ın Kangal İlçesinde, ilçe teşkilatı, seçim bürosu ve Alperen Ocakları binasının açılışını gerçekleştirdi. BBP kurucular kurulu üyesi Ahmet Polat, BBP Sivas il başkanı Uğur Bulut, ilçe başkanı Turan Sığırcı ve çok sayıda partilinin katıldığı açılış, okunan Kuran-i Kerim ve dualar ile yapıldı. Kurban kesildi. Açılışta konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, ellerine demir asa alıp, demir çarık giyerek kapı kapı gezerek emanet oyları geri alacaklarını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA