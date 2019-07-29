BBP il başkanlığına giren şüpheliler evraka zarar verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şanlıurfa il binasının kapısını kırarak içeri giren kişi ya da kişilerin evraka zarar verdiği bildirildi.

BBP İl Başkanı Sabri Çavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde parti binasına geldiğinde kapının kırılarak açıldığını fark ettiğini söyledi.

Durumu polise haber verdiğini dile getiren Çavcı, "Kapı kilidinin göbeğini kırıp içeriye girmişler. Evrak, dolaplar allak bullak olmuş. Evraka bayağı zarar vermişler. Bilgisayar, televizyon duruyor, sadece dosyaları parçalamışlar." dedi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde parmak izi çalışması yaptı.

Kaynak: AA