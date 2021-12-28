BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
FIRAT, MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Tekbaran ve Özmen'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet