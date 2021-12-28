BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti

BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

FIRAT, MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Tekbaran ve Özmen'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title