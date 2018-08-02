BBP İl Başkanı Kıraç: "Pkk Bebek Katili Olduğunu Bir Kez Daha İspat Etmiştir"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, "PKK bebek katili olduğunu bir kez daha ispat etmiştir" dedi.

Başkan Kıraç, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerini ve Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin cenazesine katılan sözde milletvekillerinin de terörist olduğunu ifade etti.

"CHP aynı tavrı devam ettirecek midir?"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist cenazelerine katılma talimatı verdiklerini hatırlatan Kıraç, "Astsubayımızın masum eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ı şehit eden teröristlerin cenazesine katılma talimatı verecekler mi? Bu talimatı veren Demirtaş'ı, İnce tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor mu? Ona özgürlük diyenler aynı tavırdalar mı? HDP'ye destek verip barajı geçiren CHP pişman mıdır, yoksa aynı tavrı devam ettirecek midir?" diye konuştu.

Kıraç, terörle mücadelenin bir devlet politikası olduğuna ve milletçe mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Terör örgütünün sözcülüğünü yapanlar dışındaki diğer partilerin hepsini, bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OHAL'in kaldırılmasının ardından çıkarılan güvenlik yasasına, bazı Batılı ülkelerin kasıtlı olarak karşı çıktığını dile getiren Kıraç şunları söyledi:

"Annesi ve yavrusunun şehit edilmesinden sonra PKK'ya destek veren, arka çıkan batılı liderlerin yüzü kızarmayacak mı? Türkiye'ye karşı bir özür borçları olmayacak mı? Son olarak terör ve cinsel istismar suçlarının faillerinin idamla cezalandırılmaları gerekiyor. Şehit annemize, şehit bebeğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun." - KARABÜK