BBP İl Başkanı Bulut, "Seçim Kampanyalarında Sevgi ve Hoşgörü Hakim Olsun"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut,"24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde kampanyaların kardeşlik hoşgörü ve sevgi ikliminde geçmesi en büyük talebimizdir." dedi.

BBP İl Başkanı Bulut parti binasında düzenlediği basın toplantısında seçimin 24 Haziran'da yapılacağını hatırlataraj,"24 Haziran tarihinde halkımız milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimini yapmak üzere sandık başına gidecektir. Öncelikle bu seçimlerin halkımız ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yapılacak olan seçimlerde kampanyaların kardeşlik hoşgörü ve sevgi ikliminde geçmesi en büyük talebimizdir. Son günlerde ülke olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Hemen yanı başımız da bir savaş olmakta Suriye ve dünyanın dört bir yanında sivil halka karşı bir şiddet uygulanmakta, mazlumların gözyaşları, zalimlerin çorbalarına katık olmaktadır. Türk milletinden imdat beklemektedir. Yaralarını sarmakla, hastalarını tedavi etmekle, birinci dereceden kendimizi sorumlu hissetmekteyiz." dedi.

Bulut, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yarın Sivas'a geleceğini söyleyerek,"Yapılacak olan seçimler sonrasında oluşacak iktidarın ilk görevi bu ekonomik buhrandan çıkarak projeleri elzem bir şekilde inşa etmeli yerli ve milli projelerin bir bir hayata geçmesi sağlanmalıdır. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi'nin iktidarı elzemdir. 24 Haziran seçimleri bir tercih değil, bir devrimdir. Partimizin bu konuda belirlemiş olduğu esaslar da önümüzdedir." diye konuştu. - SİVAS