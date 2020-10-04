BBP Gözütok ile devam dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi yapıldı. Parti binasında gerçekleştirilen kongreye delegeler yoğun ilgi gösterdi.

Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanlığında kongre heyecanı yaşandı. Divan Başkanlığını Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Cevat Özer'in, organizasyonu ise Alperen Ocakları Erzurum İl Başkanlığının üstlendiği kongrede Yener Gözütok yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Başkanı Cevat Özer'in yaşanan pandemi süreci nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilmesi uyarısıyla başlayan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından faaliyet ve mali raporlar tek tek okunarak delegeler tarafından ibra edildi.

Daha sonra seçimlere geçildi. Tek aday ve tek liste olarak gidilen seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Yener Gözütok yeniden il başkanlığına seçildi.

Pandemi sürecine rağmen delegelerin kongre yönelik gösterdikleri yoğun ilginin kendilerini bir hayli memnun ettiğini aktaran Başkan Gözütok, yaptığı teşekkür konuşmasında "28 yıllık siyasi tarihi içerisinde kendi doğruları ve kendi ilkeleri doğrultusunda siyaset yapan Büyük Birlik Partisi Türk siyasetinin yüz akıdır" dedi.

Konuşmasında her türlü sıkıntı ve imkansızlıklara rağmen siyaset arenasında mücadeleye devam ettiklerinin altını çizen BBP Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, "9 yıldır sürdürdüğüm il başkanlığım süresince her daim desteklerini esirgemeyen dava arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu davanın bir neferi olmanın haklı gururu ile yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız onca soruna rağmen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun aziz hatırasına sahip çıkma adına dava arkadaşlarımla el ele, omuz omuza yürüyoruz. Gerek milletimizin gerekse partililerimizin omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Hiçbir menfaat ve gücün peşine takılmadan, hak ve doğru bildiği yoldan şaşmadan, ilk günkü inanç, azim ve sadakat ile mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. 11'ncisini yapmanın bizlere nasip olduğu bu kongremizin, bu yeni dönemin ülkemize, ilimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni eder, tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, yine bizleri onure ederek yalnız bırakmayan tüm delegelerimize, partililerimize ve Alperenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı