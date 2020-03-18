BBP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odası, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak genel merkezin yanı sıra tüm il ve ilçe teşkilatlarında süreceği bildirildi.

Kaynak: AA