BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildi.

BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildi.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı. Özel donanımlı ve maskeli ekipler tarafından BBP Genel Merkezinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin odası, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanları dezenfekte edildi.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak süreceğini bu çalışmaların tüm il ve ilçe teşkilatlarında yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA