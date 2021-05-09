BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunus Emre'yi kabri başında andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunus Emre'yi kabri başında andı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunus Emre'yi kabri başında andı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre'nin Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre'nin Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarının mayasının oluşmasında büyük katkısı olan Yunus Emre'yi rahmetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Bu topraklarda çeşitli etnik kökenlerden, dinlerden, mezhebi anlayışlardan insanların yaşadığını kaydeden Destici, "Hepsi binlerce yıl kardeşçe yaşamış. İşte bunu Yunus Emre'nin sevgi diline, Mevlana'nın hoşgörüsüne, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli gibi bütün büyük manevi önderlerimizin bu topraklara ektiği bu tohumlara ve aşıladığı aşılara, çaldığı mayalara borçluyuz." diye konuştu.

"İsrail'in saldırılarını lanetliyorum"

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında zulüm ve işkencelerin devam ettiğini hatırlatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar Türk'ün ve Müslüman'ın olduğu coğrafyalar. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Myanmar'a kadar... Filistin'de sistematik olarak İsrail hem işgal yapıyor hem zulüm yapıyor hem soykırım yapıyor. Bunu da dünyaya meydan okuyarak yapıyor. 'Dünya bir tarafa ben bir tarafayım' diyor. Çünkü Siyonizm'in kolları ahtapot gibi bütün dünyayı sarmış ve bugün emperyalizmin bekçiliğini, temsilciliğini yapan ABD, Rusya, Çin başta olmak üzere bunların hepsinde Siyonizm'in inanılmaz etkisi var. Bu gücünü kullanarak hem işgaline hem de zulmüne devam ediyor. Her ramazan ayında sistematik olarak Mescid-i Aksa'ya saldırıyor. Dini mekanların dokunulmazlığı vardır. İsrail'in bu saldırılarını lanetliyorum. Orada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in bu saldırılarına karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyorum."

Destici, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Daha sonra Destici ve beraberindekiler, 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın ilçeye bağlı Sazak Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu. Destici, burada MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunus Emre'yi kabri başında andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 20:24:43. #1.14#

title