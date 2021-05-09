BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunus Emre'yi kabri başında andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre'nin Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vefatının 700'üncü yılı nedeniyle büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre'nin Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarının mayasının oluşmasında büyük katkısı olan Yunus Emre'yi rahmetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Bu topraklarda çeşitli etnik kökenlerden, dinlerden, mezhebi anlayışlardan insanların yaşadığını kaydeden Destici, "Hepsi binlerce yıl kardeşçe yaşamış. İşte bunu Yunus Emre'nin sevgi diline, Mevlana'nın hoşgörüsüne, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli gibi bütün büyük manevi önderlerimizin bu topraklara ektiği bu tohumlara ve aşıladığı aşılara, çaldığı mayalara borçluyuz." diye konuştu.

"İsrail'in saldırılarını lanetliyorum"

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında zulüm ve işkencelerin devam ettiğini hatırlatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar Türk'ün ve Müslüman'ın olduğu coğrafyalar. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Myanmar'a kadar... Filistin'de sistematik olarak İsrail hem işgal yapıyor hem zulüm yapıyor hem soykırım yapıyor. Bunu da dünyaya meydan okuyarak yapıyor. 'Dünya bir tarafa ben bir tarafayım' diyor. Çünkü Siyonizm'in kolları ahtapot gibi bütün dünyayı sarmış ve bugün emperyalizmin bekçiliğini, temsilciliğini yapan ABD, Rusya, Çin başta olmak üzere bunların hepsinde Siyonizm'in inanılmaz etkisi var. Bu gücünü kullanarak hem işgaline hem de zulmüne devam ediyor. Her ramazan ayında sistematik olarak Mescid-i Aksa'ya saldırıyor. Dini mekanların dokunulmazlığı vardır. İsrail'in bu saldırılarını lanetliyorum. Orada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in bu saldırılarına karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyorum."

Destici, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Daha sonra Destici ve beraberindekiler, 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın ilçeye bağlı Sazak Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu. Destici, burada MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar