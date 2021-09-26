BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, milletlerin önce dillerinden tanındığını, insanların, insan topluluklarının, tarih boyunca sürdürdükleri yolculuklarının, kökenlerinin, nereye ait olduklarının, hatta karakterlerinin, konuştukları diller üzerinden tahlil edildiğini belirtti.

Bilimden sanata, aileden sosyal hayata, devlet yönetiminden uluslararası ilişkilere, hukuktan ticarete, hayata dair her şeyin ancak doğru bir iletişimle kurulan ilişkilerle yürüyebildiğini vurgulayan Destici, "Bu nedenledir ki tüm dünyada, eğitimin başlangıç noktasında ve ekseninde dil bulunur. Türkçe, bizim için tüm bu sosyolojik öneminin ötesinde ayrıca bir anlam taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde yaşayan Türklerle aramızdaki en önemli ortak değer, Türkçemizdir. Bugün dünyanın her kıtasında soydaşlarımız yaşıyorlar. Tarihi süreç içerisinde oluşan bu durumun, milletimizin en önemli zenginliklerinden biri olduğuna inanıyorum. Onlarla bağımız hiç kopmamalı. İletişim içerisinde olmalıyız, iş birliği yollarını aramalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Dünya üzerindeki kardeşlerimizin dayanışması ve birlikteliğinin ilk basamağı yine Türkçe olacaktır.

Her yıl, 1932'de ilk kez toplanan Türk Dil Kurultayı'nın açılışının gerçekleştiği 26 Eylül gününü, Türk Dil Bayramı olarak kutluyoruz. Türkçenin, tarihimizde ve günümüzde, dünya üzerinde yaşayan tüm Türklerle aramızdaki en önemli ve güçlü bağ olduğunun şuuru, güzel Türkçemizin, korunması, yaşatılması, geliştirilmesinin, aynı zamanda milletimizin tüm kültürel değerlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi olduğu inancıyla milletimizin Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle yeniden, Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş, yaşayan ve kaybettiğimiz herkesi minnetle ve saygıyla yad ediyorum."???????

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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