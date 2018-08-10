BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sel Bölgesinde

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel nedeniyle büyük hasarın oluştuğu Ordu'nun Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, ilçedeki duruma ilişkin bilgi aldı.

Destici daha sonra, aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Ordululara geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdi ama dün İkizce'de bir vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Biraz sonra onun cenazesine katılacağız. Allah rahmet eylesin, yakınlarının başı sağ olsun. İnşallah daha fazla can kaybı yaşanmaz." dedi.

Destici, böyle bir afetin tekrar yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Köprünün önceden ulaşıma kapatılmasının, bu bölgede can kaybı yaşanmasının önüne geçtiğini aktaran Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevsim koşulları, iklim şartları tüm bölgeleri etkilediği gibi Karadeniz Bölgemizi de ziyadesiyle etkiliyor. Bu bölgemiz, yüksek oranda yağış alan bir bölge ama bu ekolojik iklim değişikliği ile birlikte yağışların şekli ve türü de değişti. Daha önce hafif, uzun süreli yağmurlar varken, bugün sağanak şeklinde çok güçlü yağmurlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu değişen iklim şartlarına karşı tedbir almak lazım."

Destici, ilgili bütün kurumların olaya anında müdahale ettiğinin altını çizerek, "Burada özellikle mahsur kalan mevsimlik işçilerin ve fabrikalarda mahsur kalan işçilerimizin kurtarılması, mahsullerin kurtarılması, selden zarar gören sel baskınına maruz kalan iş yerlerinin kurtulması gibi hızlı çalışmalar yapıldı. Ünye Kaymakamımızla da görüştük, bütün zararlar tespit edilmiş. Burada mahsur kalan kimse kalmamış, hepsine ulaşılmış ve şu anda da gerekli tedbirler alınıyor. Rabbim bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın." diye konuştu.

Destici'ye incelemeleri sırasında BBP MKYK Üyesi Mustafa Mican ile partisinin Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun ve Rize il başkanları eşlik etti.