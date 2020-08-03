BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MKYK üyeleri ile bayramlaştı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bayramlaştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında MKYK üyelerine açıklama yapan Destici, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif-i'nin açılmasından dolayı Büyük Birlik Hareketinin, Alperenlerin ve bu uğurda bedeller ödeyen tüm camianın duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayasofya Camisine şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hassasiyeti vardı. Ayasofya Camisi keşke daha önce açılsaydı da Muhsin başkanımıza da orada namaz kılmak nasip olsaydı. Yine de açılmasında gayret gösteren emeği olanlara tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınıyla ilgili Büyük Birlik Partililerin ve Alperenlerin tüm tedbirlere riayet etmesi gerektiğinin altını çizen BBP Lideri Destici, vefat edenlere rahmet hastalara da acil şifalar diledi.

Tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarıyla ilgili de MKYK üyelerine bilgiler veren Destici, son günlerde gündemde olan yeni baro yasası, sosyal medya yasası ile ilgilide Büyük Birlik Partisinin bu güne kadar doğru olan konularda hükümetin yanında yanlışlarının da yapıcı, yol gösterici muhalefet anlayışıyla karşısında olduğunu vurguladı.

Sırayla söz alan MKYK üyeleri de bayram kutlamalarının ardından BBP Lideri Mustafa Destici'nin TBMM de görüşülen her konuda Büyük Birlik Partililerin ve Alperenlerin duygularına tercüman olduğunu ifade ederek teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA