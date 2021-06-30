BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, "Bir suç ve zulüm söz konusuysa, o suça ve zulme maruz kalan çocukların ailesi artık devlettir ve devlet, aile olmanın ciddiyeti, kararlılığı ve sorumluluğuyla...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, "Bir suç ve zulüm söz konusuysa, o suça ve zulme maruz kalan çocukların ailesi artık devlettir ve devlet, aile olmanın ciddiyeti, kararlılığı ve sorumluluğuyla görevini yerine getirmelidir." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonunda Sinop ziyaretinde, muhtarlar ve esnafla bir araya geldiğini, esnaf arasında, mağduriyetlerini dile getirenlerin yanı sıra memnuniyetini ifade edenlerin de bulunduğunu söyledi.

Toplumun ve esnafın duygularına tercüman olacaklarını ifade eden Destici, devlete bağlı ya da ilişkili kurumların kiracısı durumundaki esnaftan salgın dönemine dönük kiraların alınmamasını ve esnaf için kısa çalışma ödeneğinin 3 ay süreyle yeniden uzatılmasını istedi.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davaya da değinen Destici, çocukları koruma hükmünün, devletin varlık sebebi olduğunu vurguladı.

Yaşanan hadise ve mahkemenin verdiği tutuksuz yargılanma kararıyla ilgili vatandaşlardan yükselen tepkileri, "haklı infial ve çığlık" olarak niteleyen BBP Lideri Destici, "Bir suç ve zulüm söz konusuysa, o suça ve zulme maruz kalan çocukların ailesi artık devlettir ve devlet, aile olmanın ciddiyeti, kararlılığı ve sorumluluğuyla görevini yerine getirmelidir." dedi. Destici, bu tür suçlarda adaletin tesisi için idam cezasının geri getirilmesinin "şart olduğunu" savundu.

"Sosyal politikalara ağırlık verilmeli"

Acil olmayan alt ve üst yapı yatırımlarının, 2023 sonuna bırakılması ve imkanların üretim alanında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Kanal, köprü, yol birkaç sene bekleyebilir ama vatandaş bekleyemez. Onun için devlet, hükümet elinde, hazinesinde ne kadar imkan varsa bunu öncelikli olarak, bu dönemde zorluk çeken esnafımız başta olmak üzere, emeklimize, işçimize kısa çalışma ödeneğinde hayatını devam ettirmek zorunda kalan vatandaşımıza vermelidir. Yani sosyal politikalara ağırlık vermelidir."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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