BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı bu saldırganlığını sürdürürse önümüzdeki yıllarda ne Ermenistan kalır ne de o bölgede Ermeni askeri kalır." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
05.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:04

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı bu saldırganlığını sürdürürse önümüzdeki yıllarda ne Ermenistan kalır ne de o bölgede Ermeni askeri kalır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının son günlerde yayımladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rakamlarının endişe verici olduğunu belirten Destici, hayatını kaybedenlere rahmet, tedavi görenlere acil şifalar diledi.

Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatından mutluluk duyduğunu ifade eden Destici, "Ermenistan, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı bu saldırganlığını sürdürürse önümüzdeki yıllarda ne Ermenistan kalır ne de o bölgede Ermeni askeri kalır. Onun için aklını başına toplasın, Türkiye ve Azerbaycan ile bu bölgede yaşamak istiyorsa dostluktan başta çaresi olmadığını bilsin." diye konuştu.

Kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Destici, aile mahkemelerinin kanunlarda olmamasına rağmen sözleşmenin maddelerini esas alarak karar verdiğini öne sürdü.

"Behemehal Türkiye bu sözleşmeden çıkmalıdır." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin kadına yönelik şiddetin önlenebileceği, azaltılacağı ve şiddete bağlı kadın ölümlerinin azaltılacağı iddiası vardı. Bu sözleşmeden sonra kadına yönelik şiddet ve buna bağlı olarak ölümler artmıştır. Sözleşme, evlilik dışı hayatı, cinsiyetsizliği teşvik ediyor. LGBT diye tanımlanan hiçbir toplumun kabul etmediği ahlaksızlığı bize insan hakkıymış gibi dayatmaya kalkıyor. Bizim devlet olarak bunlara sahip çıkmamızı istiyor."

Kaynak: AA

Manşet

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