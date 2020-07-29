BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Diyanet İşleri Başkanımız görevi sorumluluğu ve makamı gereği elbette hutbede konuşacaktır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Diyanet İşleri Başkanımız görevi sorumluluğu ve makamı gereği elbette hutbede konuşacaktır. Ne konuşmaktadır? Allah'ın ayetlerini söylemektedir, hadis-i şerifleri söylemektedir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin Destici, "Çok uzun süredir bu konuda çalışma yapılması probleme hukuk yoluyla bir çözüm bulunması mecburiyetini dile getirirken Cumhur İttifakı'nın karşısında bulunan siyasi partilerin yasayı engelleme ve kamuoyunu da yanıltma çabalarına bir kez daha şahit olduk." ifadesini kullandı.

Destici, sosyal medya şirketlerine ilişkin, "Ülkemizde ticari faaliyetleri bulunmakta ve milyarlarca dolar gelir elde etmektedirler. Sosyal medya şirketlerinin ülkemizde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin kurallarını ve sınırlarını o şirketlerin insafına bırakmak ülkemize ve milletimize büyük bir haksızlıktır." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyada çok sık bir şekilde organize olarak kara propaganda yapıldığını belirten Destici, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlarda yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinde maruz kaldığımız terör eylemlerinde, son olarak içinde bulunduğumuz salgınla mücadele sosyal medya üzerinden devletimizi ve milletimizi zaafa düşürmeye yönelik maksatlı yalan haberleri çok sık ve organize bir şekilde gördük." diye konuştu.

Destici, sosyal medya düzenlemesininin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bütün bunlara baktığımız zaman yani burada bir sansürden bir yasaklamadan bir kapatmadan asla ve kata söz edilemez. Bu düzenlemede ne bir sansür ne bir yasaklama ne de bir kapatma yoktur. Burada yapılan hem devlet hem kullanıcı muhatap bulacaktır temsilci vasıtasıyla. Siber suçlarla, fake hesaplarla mücadele esas alınmıştır. Devletin, milletin vergi kaybı ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Verilerin Türkiye'de kalması veri merkezlerinin Türkiye'de olması bu esas alınmıştır. Bu düzenlemede baktığımız zaman buna aslında hayır demek için hiçbir gerekçe yoktur. Ama maalesef muhalefeti her şeye muhalefet ne gelirse gelsin muhalefet anlayışı ile yürüten bazı partilerimiz buna da şiddetle karşı çıkmışlardır."

"Bu kolay bir karar değildi"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin ibadete açılmasına ilişkin Destici, "Danıştaya ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kere daha şükranlarımı sunuyorum bu kolay bir karar değildi. Bu dirayet isteyen, cesaret isteyen ve en önemlisi de iman isteyen bir karardır ve bu yerine getirildi. Dolayısıyla bunu asla hiç kimsenin küçümseme hakkı yoktur ya da küçültme hakkı yoktur." diye konuştu.

Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Camisi'nde cuma hutbesindeki sözlerine yönelik eleştirilere ilişkin, şunları söyledi:

"Maalesef yine toplumu ayrıştırma kamplaştırma ve ellerinden gelse çatıştıracaklar. Bunların amacının bu olduğunu görüyoruz, Diyanet İşleri Başkanımız görevi sorumluluğu ve makamı gereği elbette hutbede konuşacaktır. Ne konuşmaktadır? Allah'ın ayetlerini söylemektedir, hadis-i şerifleri söylemektedir."

Mustafa Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günün anlam ve önemine binaen de daha önce söylenmiş sözleri ya da Ayasofya özelinde olduğu gibi vakıf senedinde irad edilen sözleride dile getirtmiştir ve getirmektedir. Bunun üzerinden bir tefrika oluşturmak vatana, millete ve devlete kötülükten başka bir şey değildir. Herkesi bu kötülükten uzak durmaya davet ediyorum. Sözün sahibi yani Diyanet İşleri Başkanı 'Benim kastım Mustafa Kemal Atatürk değil' diyorsa değildir. Hala 'Hayır senin kastın Mustafa Kemal Atatürk'tür' diye inat edilmesinin sebebi nedir? Çünkü ellerindeki tek koz budur. Başka bir koz yoktur."

Destici, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan önlemlere vatandaşların duyarlı olmalarını da istedi.

Kaynak: AA