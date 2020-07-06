BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi - ESKİŞEHİR
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi - ESKİŞEHİR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor.

06.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:56

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımın bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum." dedi.

Destici, görevlerine yeni atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamlarında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler olduğunu, yüzlerce kişinin da sağ kurtulduğunu söyledi. Bu tür fabrikaların özellikle yerleşim yerleri yakınında bulunmaması gerektiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımının bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum. Bu patlama nasıl oldu? Daha önce de o fabrikada defalarca patlama olmuş ancak bu kadar büyük çapta olmamış. Fabrikanın 4-5 binası tamamen yanmış. Ölü ve yaralı sayısı fazla. Bunun sebebi de mutlaka emniyet, jandarma ve savcılık tarafından araştırılıyor. Eğer burada bir işletmeciden kaynaklanan hata, eksik, kusur varsa, denetimden kaynaklanan, kontrolörden kaynaklanan, bunun mutlaka üzerine gidilmesi, açığa çıkarılması ve gereğinin de hem idari hem de hukuki yönden yapılması gerekiyor. Biz de bunun takipçisi olacağız."

Sosyal medya tartışmaları

Destici, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemenin gündemde olduğunu hatırlattı. BBP olarak bu konu gündeme gelmeden önce bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını aktaran Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Hem sosyal medyayla ilgili hem de internet medyası üzerinden yayıncılıkla ilgili bir düzenleme getirilmesine tarafız. Özellikle gündeme de düşen Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya sitelerinin temsilcilik açması, ülkemize vergi ödemesi, bir muhatap olması, bir suç teşkil eden paylaşım olduğunda buna anında cevap hakkı verilebilmesi ve bunun gereğinin yapılabilmesi noktasında bir düzene sokulması gerekiyor ancak ben hiçbir zaman kapatılmasından yana olmadım. Kapatılmaması gerektiğinin altını çiziyorum ama mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Sosyal medyadan sahte hesaplardan kim olursa olsun hiç kimse ayırt edilmemeli, kişilik haklarına saldırılmamalı, özel hayatın gizliliği ihlal edilmemeli. Kimse, sosyal medyanın arkasına sığınarak bu tür kabadayılıklar yapmamalı."

Barolarla ilgili düzenleme

Mustafa Destici, barolarla ilgili düzenlemeye de değindi.

Avukatların sayıları nispetinde her kesimin temsil edilmediği bir sistem bulunduğunu anlatan Destici, "Bunun değişmesi noktasında hemfikiriz ancak içeriği ile ilgili baktığımız zaman özellikle çoklu baro her ne kadar şu an İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsasa da bir düzenleme ile bu daraltılmış olsa da yine buranın da olumsuz neticelerinin olabileceğini düşünüyoruz. Bu fikrimizi de söyledik. Bunun üzerinden aslında bir kamplaştırma, ayrıştırma yapmayı da doğru bulmuyorum. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları ve CHP başta olmak üzere HDP ile bazı siyasi partiler bunun öncülüğünü yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, TBMM Başkanlığı Seçimi'nde destek verecekleri mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçimi ilk turda kazanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

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