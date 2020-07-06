BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
06.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:08

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımın bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum." dedi.

Destici, görevlerine yeni atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamlarında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler olduğunu, yüzlerce kişinin da sağ kurtulduğunu söyledi. Bu tür fabrikaların özellikle yerleşim yerleri yakınında bulunmaması gerektiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımının bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum. Bu patlama nasıl oldu? Daha önce de o fabrikada defalarca patlama olmuş ancak bu kadar büyük çapta olmamış. Fabrikanın 4-5 binası tamamen yanmış. Ölü ve yaralı sayısı fazla. Bunun sebebi de mutlaka emniyet, jandarma ve savcılık tarafından araştırılıyor. Eğer burada bir işletmeciden kaynaklanan hata, eksik, kusur varsa, denetimden kaynaklanan, kontrolörden kaynaklanan, bunun mutlaka üzerine gidilmesi, açığa çıkarılması ve gereğinin de hem idari hem de hukuki yönden yapılması gerekiyor. Biz de bunun takipçisi olacağız."

Sosyal medya tartışmaları

Destici, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemenin gündemde olduğunu hatırlattı. BBP olarak bu konu gündeme gelmeden önce bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını aktaran Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Hem sosyal medyayla ilgili hem de internet medyası üzerinden yayıncılıkla ilgili bir düzenleme getirilmesine tarafız. Özellikle gündeme de düşen Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya sitelerinin temsilcilik açması, ülkemize vergi ödemesi, bir muhatap olması, bir suç teşkil eden paylaşım olduğunda buna anında cevap hakkı verilebilmesi ve bunun gereğinin yapılabilmesi noktasında bir düzene sokulması gerekiyor ancak ben hiçbir zaman kapatılmasından yana olmadım. Kapatılmaması gerektiğinin altını çiziyorum ama mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Sosyal medyadan sahte hesaplardan kim olursa olsun hiç kimse ayırt edilmemeli, kişilik haklarına saldırılmamalı, özel hayatın gizliliği ihlal edilmemeli. Kimse, sosyal medyanın arkasına sığınarak bu tür kabadayılıklar yapmamalı."

Barolarla ilgili düzenleme

Mustafa Destici, barolarla ilgili düzenlemeye de değindi.

Avukatların sayıları nispetinde her kesimin temsil edilmediği bir sistem bulunduğunu anlatan Destici, "Bunun değişmesi noktasında hemfikiriz ancak içeriği ile ilgili baktığımız zaman özellikle çoklu baro her ne kadar şu an İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsasa da bir düzenleme ile bu daraltılmış olsa da yine buranın da olumsuz neticelerinin olabileceğini düşünüyoruz. Bu fikrimizi de söyledik. Bunun üzerinden aslında bir kamplaştırma, ayrıştırma yapmayı da doğru bulmuyorum. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları ve CHP başta olmak üzere HDP ile bazı siyasi partiler bunun öncülüğünü yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, TBMM Başkanlığı Seçimi'nde destek verecekleri mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçimi ilk turda kazanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Haber
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı Haber
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Saruhan Oluç Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Alişan Reynmen Zeki Müren Ozan Güven
Spor Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:27:25. #1.14#
title