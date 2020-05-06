BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
06.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:28

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, rejim ve darbe tartışmalarına ilişkin, "Bir aksaklık varsa, değiştirilmesi yahut düzeltilmesi gereken bir eksiklik varsa bunu hem Mecliste hem de sandıkta gerçekleştirmek için hiçbir engel yok." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, rejim ve darbe tartışmalarına ilişkin, "Bir aksaklık varsa, değiştirilmesi yahut düzeltilmesi gereken bir eksiklik varsa bunu hem Mecliste hem de sandıkta gerçekleştirmek için hiçbir engel yok." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarında önemli düşüşler gözlemlendiğine işaret eden Destici, bu noktaya gelinmesinde, sürecin basiretle yönetilmesinin, vatandaşların çoğunun kurallara uymasının ve sağlık çalışanlarının önemli payı bulunduğunu dile getirdi.

Destici, rehavete kapılınmaması uyarısında bulunarak, aşı geliştirilene ve her vatandaşa uygulanana kadar korunma önlemlerinin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

"Tüm siyasi partiler ülkeye katkı sağlayacak siyaset yapmalı"

Siyasetçilerin, Türkiye'yi, küresel salgının ve terörün yıkıcı etkilerinden korumanın, güvenli bir geleceğe taşımanın yerine bir rejim tartışmasını gündeme sokmaya çalıştıklarını ifade eden Destici, bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Destici, şöyle devam etti:

"Bir aksaklık varsa, değiştirilmesi yahut düzeltilmesi gereken bir eksiklik varsa bunu hem Mecliste hem de sandıkta gerçekleştirmek için hiçbir engel yok. Buna rağmen ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerin milletimiz tarafından rağbet görmeyeceğini düşünüyorum. Hepimizin, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerin, yapıcı, ülkeye ve millete katkı sağlamayı amaçlayarak siyaset yapmalarının, daha doğru olmasının ötesinde onların asli görevleri olduğunu söylemek istiyorum."

Mustafa Destici, konuşmasının sonunda Hıdırellez'i milletçe, sağlıklı, mutlu baharlara ve bayramlara vesile olması dilekleriyle kutladı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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