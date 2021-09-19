BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziler Günü'nü kutladı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziler Günü'nü kutladı Açıklaması

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziler Günü'nü kutladı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, o kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, o kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Destici, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığın tarihi kadar eski Anadolu topraklarında, pek çok alanda insanlığın gelişimine katkı sağlayan, insanlığın tarihine yön veren toplulukların ve milletlerin yaşadığını belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"Ancak bir gün geldi, o topluluklar, bütün önemlerine rağmen, kılıcın hakkını veremedikleri gün, tarih sahnesinden, geri dönmemek üzere yok oldular. Aslında, hala o aynı mücadeleye devam ediyoruz. Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi; o kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz. Bugünümüzü her şeyden çok şehitlerimize, gazilerimize borçlu olduğumuz inancıyla, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder, kahraman gazilerimize şükranla saygılarımı sunarım. Aziz milletimizin Gaziler Günü kutlu ve mübarek olsun."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Bensu Soral Göksel Hande Erçel
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziler Günü'nü kutladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:30:22. #1.17#