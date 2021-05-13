ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici: "Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir"
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ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici: "Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir"

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Filistin'de bulunan Kudüs ve onun içinde bulunan Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Filistin'de bulunan Kudüs ve onun içinde bulunan Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir. 'Ben Müslümanım' diyen, 'La ilahe illallah Muhammed'ün Resulullah' diyen herkesin davasıdır Kudüs davası, herkesin davasıdır Mescid-i Aksa davası." dedi.

Memleketi Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Cami'ndeki bayram namazının ardından açıklamada bulunan Destici, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bu yıl Ramazan Bayramı'na hüzünle girildiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeyiz. Salgın tüm hızıyla bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Hastalıkla mücadelede milletimize yardımcı olan ve fedakarlık yapan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Salgından dolayı bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Anne, baba ve büyüklerimizin ellerini öpemiyoruz. Sevdiklerimize sarılamıyoruz. İnşallah önümüzdeki bayramlarda bütün bu özlediklerimizi yapacağımız bayramlar olması için kısıtlamalara uymak zorundayız. İnşallah bu virüs belasından kurtulacağımıza inanıyorum."

Destici, askerlerin, polislerin ve güvenlik güçlerinin hem sınır içi hem de sınır dışında hudut güvenliği, devletin varlığı ve ülkenin bütünlüğü için canları pahasına terörle mücadele ettiğinin altını çizerek, terörle mücadele edenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Evlatlarını terör örgütü PKK'ya kaptırmış anne ve babaların olduğunu anımsatan Destici, "Bunların öncülüğünü yapan Diyarbakır'da HDP il binası önünde kahramanca yıllardır nöbet tutan anneler var. O annelerin de bayramını tebrik ediyorum. Samimi bir şekilde evlatlarını terör örgütü PKK'dan kurtarmaya çalışan bütün ailelerin yanındayız." diye konuştu.

"Birleşmiş Milletler ve uluslararası güçleri burada göreve çağırıyoruz"

Destici, Kovid-19 salgınından ayrı olarak ikinci bir hüznün de İslam coğrafyasında yaşandığına değinerek, şöyle devam etti:

"Türk coğrafyalarında yaşanan soykırımlar, işgaller, mezalimler… Doğu Türkistan'dan Filistin'de, Kırım'dan Myanmar'a, Yemen'e, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da milyonlarca soydaşımız, dindaşımız, zulmü ve işgal altında, kan ve gözyaşı altında, esaret içinde yaşamaya mahkum edilmiş vaziyette. Onların bayramını tebrik ediyorum. Ramazan aynın son haftasında İslam dünyası ve biz Müslümanlar için çok kıymetli olan Kudüs'te ve eski Kudüs'ün içinde yer alan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaşananlar hepimizi ziyadesiyle üzdü. Katil, terörist ve Siyonist İsrail devleti, tapınak örgütü mensuplarının kışkırtmasıyla Mescid-i Aksa'yı işgale kalktı. Filistin'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz canlarını ortaya koyarak buna izin vermediler. Filistin'de bulunan Kudüs ve onun içinde bulunan Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir. 'Ben Müslümanım' diyen, 'La ilahe illallah Muhammed'ün Resulullah' diyen herkesin davasıdır Kudüs davası, herkesin davasıdır Mescid-i Aksa davası. Bu mücadelede Filistinli kardeşlerimizin ve dünya Müslümanlığının yanındayız. Özellikle Müslüman ülkeleri sessizlikten uyanışa davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler ve uluslararası güçleri burada göreve çağırıyoruz."

Açıklamanın ardından Destici, baba evine giderek annesi Özgül Fahriye Destici ve babası Ali İhsan Destici ile bayramlaştı.

ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici: 'Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir'
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici: 'Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir'
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici: 'Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir'
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici: 'Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların meselesi değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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