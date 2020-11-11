BBP Genel Başkanı Mustafa Destici;" Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti,...
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici;" Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti,...

11.11.2020 03:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 03:47
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici;

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici;" Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti, Türklüğü ve kahraman ordusu adına büyük bir başarıdır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici;" Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti, Türklüğü ve kahraman ordusu adına büyük bir başarıdır. Ermenistan'ın ağlaya ağlaya, istemeye istemeye bu anlaşmayı imzalaması kardeş Azerbaycan'ın milleti ve ordusuyla sağladığı büyük bir başarı ve zaferdir"

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti, Türklüğü ve kahraman ordusu adına büyük bir başarıdır. Ermenistan'ın ağlaya ağlaya, istemeye istemeye bu anlaşmayı imzalaması kardeş Azerbaycan'ın milleti ve ordusuyla sağladığı büyük bir başarı ve zaferdir" dedi.

Destici, TBMM'de açıklama yaptı. Destici, Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin gurur kaynağı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, 82. ölüm yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitleri, gazileri saygıyla ve rahmetle anarak konuşmasına başladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime de değinen Destici, "Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti, Türklüğü ve kahraman ordusu adına büyük bir başarıdır. Ermenistan'ın ağlaya ağlaya, istemeye istemeye bu anlaşmayı imzalaması kardeş Azerbaycan'ın milleti ve ordusuyla sağladığı büyük bir başarı ve zaferdir. Bu zaferi alkışlıyorum. Azerbaycan devletini, milletini, Azerbaycan Türklüğünü ve kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum" diye konuştu.

Destici, Rusya'nın bölgede askeri güç ile bulunacak olmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, "Eğer orada Rus güçleri olacaksa Türkiye'nin de barış gücü olarak askeri gücünün bulunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Eski Hazine ve Maliye Baklanı Albayrak ile ilgili olarak Destici, "Sayın Berat Albayrak'a bugüne kadar olan hizmetleri için şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Sayın Lütfi Elvan'a da üstün başarılar diliyorum. Eğitimi, ehliyeti, liyakati onun yeni üstlendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini başarılı bir şekilde yapabileceğini göstermektedir. Onun başarılı olması Türkiye'nin başarılı olması demektir; hem Meclis olarak hem millet olarak destek vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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