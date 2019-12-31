BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:18

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2020 yılının başta ülkemiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere, insanlık alemine hayırlar getirmesi dileğiyle necip milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Destici, yayımladığı yeni yıl mesajında, yaşanan hüzünlerin, mutlulukların ve hayal kırıklıkların geride kaldığını belirterek, 2019 yılının en önemli olayının güvenlik güçlerinin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı olduğuna işaret etti.

Ülke savunmasında görev yapanların tarihi bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Destici, Türkiye'nin, tarihi, jeopolitiği ve potansiyeli itibarıyla, hiçbir alanda zaafa düşmeme ve her anında güçlü olmak mecburiyetinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbirimizin hiçbir zaman unutmaması gereken ve 15 Temmuz 2016'da çok ağır bedeller ödeyerek tekrar şahit olduğumuz gerçek, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler için ilk sıradaki hedef olduğunu görmemiz olmuştur. ABD'nin jandarmalığını yaptığı küresel emperyalizm, Türkiye'yi ve içinde bulunduğumuz bölgeyi, kendi menfaat planlarına göre, hiçbir hukuk, etik ve insanlık ölçüsü tanımadan dizayn etmeye çalışırken, haklarını hatta varlığını korumaya çalışan ülkemizi, çeşitli yollarla etkisiz kılmaya çalışıyor."

Türkiye'nin, Libya'yla yapacağı, askeri iş birliğinin aynı merkezlerden engellenmeye çalışıldığına değinen Destici, partisinin bu konudaki tavrının net olduğunu aktardı.

"Milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum"

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni parti olarak desteklemeye devam edeceklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, otomobil sektörüne yeni ve kendine ait bir markayla girişinin zamanlama açısından çok önemli bir karar ve adım olduğunu düşünüyor, emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyorum. Dışarıda 'Barış Pınarı ve Pençe' içeride ise 'Kıran' harekatları ile hain PKK-PYD-YPG terör örgütlerinin adeta beli kırıldı. Bu mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 2020 yılının başta ülkemiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere insanlık alemine hayırlar getirmesi dileğiyle necip milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA