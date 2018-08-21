BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Bayram Namazını Kıldı

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin camiden çıkışı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi

Dua edilmesi

Bayramlaşma

Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.