BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Bayram Namazını Kıldı
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin camiden çıkışı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi Dua edilmesi Bayramlaşma Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin camiden çıkışı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi
Dua edilmesi
Bayramlaşma
Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.