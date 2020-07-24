BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla bir hayat...
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla bir hayat...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk namaza katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici," 41 seneden fazla bir zamandır Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla, mücadelesiyle bir hayat geçirdik.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
24.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:42

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk namaza katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici," 41 seneden fazla bir zamandır Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla, mücadelesiyle bir hayat geçirdik. Allah'a hamd olsun bugün burada Cuma namazı kılmak bizlere nasib oldu. Yurt dışından gelen bir takım sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz" dedi.

Kılınan Cuma namazı ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaza katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkanı," 41 seneden fazla bir zamandır Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla mücadelesiyle bir hayat geçirdik. Allah'a hamd olsun bugün burada Cuma namazı kılmak bizlere nasib oldu. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün burası tarihi bir gün yaşadı. Siyasi partilerimizin pek çoğunun da genel başkanları buradaydı. Bir safta namaz kılmayı Rabbim bizlere nasip etti. Yurt dışından gelen bir takım sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz. 1453 de de oradan sesler yükselmişti ama Fatih onları dikkate almış olsaydı İstanbul Fet edilmemiş olurdu. Ayasofya Cami olmazdı. O günkü irade bugünde tecelli etti. Bu Türk milletinin ve devletinin bir ferdi olmaktan da gurur duyduğumu bir kere daha ifade ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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