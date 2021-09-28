BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun bütünüyle kapatma davasını etkileme ve bütün delilleriyle ortaya konan suçların bir algı oluşturma maksadıyla oluğunu tarihe kayıt düşmek adına CHP ve onunla...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun bütünüyle kapatma davasını etkileme ve bütün delilleriyle ortaya konan suçların bir algı oluşturma maksadıyla oluğunu tarihe kayıt düşmek adına CHP ve onunla ittifak halindeki partilerin de ona çanak tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Metin her maddesiyle kara propaganda ve komedinin bir parçası gibi görünüyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, HDP'nin 11 maddelik metin açıkladıklarını hatırlatarak, "Terör örgütü siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun bütünüyle kapatma davasını etkileme ve bütün delilleriyle ortaya konan suçların bir algı oluşturma maksadıyla oluğunu tarihe kayıt düşmek adına CHP ve onunla ittifak halindeki partilerin de ona çanak tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Metin her maddesiyle kara propaganda ve komedinin bir parçası gibi görünüyor. Birinci madde güçlü demokrasi istemişler. Genel Başkanları, kadroları, politikaları, söylemleri bir terör örgütü tarafından belirlenen siyasi parti görünümündeki bir yapının güçlü demokrasiden bahsedebilmesi kendilerine özgü bir durumdur. Terör ve demokrasi, cinayet ve demokrasi, ırkçılık ve demokrasi, uyuşturucu ve demokrasi, insan kaçakçılığı ve demokrasi tam da bunlara yakışan kendilerini tarif eden bir cümlelerdir. İkinci maddede tarafsız ve bağımsız yargı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, terör eylemlerini kınamamak kapatma için yeterli görülmüştür. Üçüncü madde; kayyım değil, halk iradesi. Bize göre; HDP'nin kazandığı belediyelerde Türkiye Cumhuriyeti ibaresini, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini kaldırması tek başına belediyeler yönetimlerinden görevden alınması ve HDP'nin kapatılması için yeterlidir. Dördüncü madde; Kürt sorununda demokratik çözüm yer alıyor. Bu demagojiden halkımız da biz de sıkıldık. Kürt meselesi derken, kastedileni de, maksadı da biliyoruz. Anayasadan resmi ve eğitim dili Türkçe'nin çıkarılması, Türk kelimesinin çıkarılmasına, Türkiye içinde terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'Kürt sorunu vardır' diyen CHP ve diğer partilere seslenen Destici, 'bu sorun vardır' diyenlerin Kürt sorununun ne olduklarını açıklamaları istedi. Destici, "Tanımını yapın, çözümünü söyleyin. Biz 'Kürt sorunu yoktur' diyoruz. Bu Kürt kardeşlerimize de hakarettir. Milletin her tarafında yaşayanların sorunları var. Meclisin tatil olduğu dönemde 35 ile gittim. Şırnak, Bitlis, Siirt, Van, Kars'a gittim. Esnafı, sokağı gezdim. Hiçbiri bana Kürt sorunundan bahsetmedi. Çocuğunun işinden, esnaf kendi durumundan, tarımla uğraşan gübre fiyatından, hayvancılıkla uğraşan yem fiyatlarından bahsetti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var

Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var

 'Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım' diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

"Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Güzel Sözler Derya Yanık Ersin Tatar Hava Durumu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:10:30. #1.12#