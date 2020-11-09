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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

09.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:21
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yaşatılması, milletimizin varlığının ve istikbalinin teminatı olmuştur" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yaşatılması, milletimizin varlığının ve istikbalinin teminatı olmuştur" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Destici, "Kurtuluş Savaşımız, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının biri olmasının yanında, tüm milletler için, sayıları az da olsa, imkansızlıklar içinde de olsalar, inanmış toplulukların, kendilerinden katbekat fazla düşmanı mağlup edebileceğinin, imkansız gibi görünen zorlukları aşabileceklerinin, en çarpıcı, en görkemli örneklerinden biridir. Bu yönüyle Milli Mücadele, bir asırdır, dünyadaki tüm mazlum milletler için ilham ve umut kaynağı olmuştur" ifadesini kullandı.

Destici şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra, yıkılmış, pek çok alanda rakiplerinin gerisinde kalmış, savaş mağlubu bir imparatorluğun ardından hür, bağımsız ve millet iradesinin esas alındığı son bağımsız büyük Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yaşatılması, milletimizin varlığının ve istikbalinin teminatı olmuştur. Bu destansı yolculuğun merkezinde, İstiklal Savaşımızın muzaffer komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulunur. Bütün mülahazaların ve münakaşaların üzerinde, milletimizin gurur kaynağı olmuştur, olmaya devam edecektir. Ebediyete intikalinin 82. Yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Boztepe

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