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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Polis, Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerimizin günü kutlu olsun. Mazisi Türk devlet geleneği kadar eski olan emniyet kurumlarımızın, Polis Teşkilatı adı altında yeniden yapılanmasının 175. yılını kutluyoruz" dedi.

09.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:53
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerimizin günü kutlu olsun. Mazisi Türk devlet geleneği kadar eski olan emniyet kurumlarımızın, Polis Teşkilatı adı altında yeniden yapılanmasının 175. yılını kutluyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Destici, "Suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren Türk Polisi, bu asli görevlerini ifa ederlerken, aslında kamuya ait tüm alanlarda, devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun zemini ve şartları sağlar. Bu yönüyle polis teşkilatımızın, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe katkı sağladığını söylemeyi, bir mecburiyet ve bir hakkın teslimi olarak görev addediyorum" ifadelerini kullandı.

Polislerin, çok ağır bir sorumluluk üstlenmekte ve bu yönleriyle de milletin hayatında ve gönlünde önemli bir yer tutmakta olduğunu ifade eden Destici, "Bunun yanı sıra milletimiz, Emniyet Teşkilatımızın mensuplarını, ülkemizin özellikle son kırk yılında, teröre karşı, milletin istikbalini, çukurlara, hendeklere gömme hayali kuranlara karşı, 15 Temmuz'da devleti yıkmaya kalkanlara karşı verdikleri kahramanca mücadeleyle hatırlıyor, onları yüreğinde taşıyor. Bugün de milletçe, teröre ve küresel salgına karşı, eş zamanlı olarak bir savaş verirken, hem sağlık personelimizin hem de askerlerimizin yanı başında ve onlarla aynı riski üzerilerine alan kamu görevlileri arasında, ilk sırada polislerimizi görüyoruz. Emniyet mensuplarımızın gururla izlediğimiz başarılarının arkasında, kalplerinde yaşattıkları Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazilet olduğunu biliyoruz. Bu yönleriyle de onlarla her zaman gurur duyduk, gurur duymaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Huzur ve güven ortamına sahip olmayan bir toplumun, hiçbir ilerleme kaydedemeyeceğini tekrar hatırlayarak ve hatırlatarak; devletin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için fedakarlıkla görev yapan başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere onun şahsında tüm içişleri ve emniyet teşkilatımızın ve kahraman polis kardeşlerimizin, 6-12 Nisan tarihlerinde idrak ettiğimiz Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor; görevleri başında ve terörle mücadelede milletimiz için canlarını feda eden tüm polislerimizi, ayrıca hiçbir zaman unutmayacağımız, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan 44 kardeşimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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